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POLİTİKA

İttifakta son rötuş

AK Parti ve MHP, Ocak ayına kadar bitirilmesi öngörülen Cumhur İttifakı görüşmelerinde son rötuşları yapıyor. Görüşmelerde 30 büyükşehir ve CHP ve İYİ Parti’nin Millet İttifakı iş birliği için anlaştığı seçim bölgelerine dönük çalışmalarını yeniden gözden geçirecek.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli geçen hafta bir araya gelmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli geçen hafta bir araya gelmişti.

AK Parti ve MHP'nin 31 Mart'a yönelik ittifak çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu hafta yaptığı görüşmede heyetlerin çalışmalarına devam etmesi kararı alındı. AK Parti'li Mehmet Özhaseki ve MHP'li Sadir Durmaz bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor.

4 İL MHP'YE

  • Özhaseki ve Durmaz, çalışmalarına öncelikli olarak MHP'ye verilecek iller üzerinden devam edecek. Bu kapsamda, MHP'nin elinde olan iller Adana, Mersin, Manisa, Osmaniye'nin MHP'ye verilmesi yönünde çalışmalar yapılacak. Kulislerde bu illerin MHP'ye verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

O İLLER ELE ALINIYOR

CHP ve İYİ Parti'nin 31 Mart için el sıkışmasının ardından Cumhur İttifakı ortakları da Millet İttifakı'nın iş birliği yaptığı illeri yeniden gözden geçirecek. 30 büyükşehir üzerinde devam edecek çalışmalarda özellikle Manisa, Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya, Bursa, Hatay, Muğla, Eskişehir, Antalya, Adana, Tekirdağ ve Aydın büyükşehir belediyeleri yeniden ele alınacak.

OY ORANLARINA GÖRE ADAY

  • Buradaki oy oranları değerlendirilecek. MHP lideri Devlet Bahçeli, adaylarını geri çektikleri Erzurum ve Denizli'de oy oranlarının ortada olduğunu belirterek diğer illerde de aday çekme sinyalini vermişti. Bu kapsamda bazı illerde karşılıklı olarak hem AK Parti hem de MHP'nin adayını geri çekmesi gündeme gelebilecek.

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