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POLİTİKA

İttifakta zirve haftası

AK Parti ve MHP arasında 31 Mart’ta yapılacak ittifak için heyetler arasında teknik düzeyde çalışmalar devam ediyor. Heyetler çalışmalarını liderlere sunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli hafta içi bir araya gelerek çalışmanın üzerinden geçerek son kararı verecek.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
İttifak arasında teknik düzeyde çalışmalar devam ediyor
İttifak arasında teknik düzeyde çalışmalar devam ediyor

31 Mart’a da Cumhur İttifakı çatısı altında girmeye hazırlanan AK Parti ve MHP’de ittifak hazırlıklarınsa dona yaklaşıldı. AK Parti’den Mehmet Özhaseki, MHP’den de Sadir Durmaz’ın yaptığı ittifak çalışmasında 81 il 2014 yerel seçimleri ve 24 Haziran genel seçimleri baz alınarak tek tek incelendi.

3 BÜYÜKŞEHİR’DE MHP’YE İLÇE BELEDİYESİ

Yapılan çalışmada kritik öneme sahip olan ilçelerde de iki partinin birlikte hareket etme seçeneği değerlendiriliyor. AK Parti’nin elinde olan belediyelerin kendinde kalması, MHP’de olan belediyelerin de MHP’de kalması esası üzerinde durulurken 3 büyükşehirde aday çıkarmayacak olan MHP’ye ilçe belediyelerinin verilmesi gündemde.

İŞBİRLİĞİ NETLİK KAZANACAK

Özhaseki ve Durmaz, yaptığı çalışmayı bu hafta içerisinde liderlere sunacak. Liderler, çalışmayı önce kurmaylarıyla değerlendirecek ve iki lider ittifaka son şeklini vermek için önümüzdeki hafta bir araya gelecek. Liderler zirvesinde üzerinde anlaşma sağlanamayan konular netlik kazanacak.

ADAY ÇEKME DE GÜNDEMDE

Liderler, iki ismin çalıştığı ittifak metnini birlikte ineleyecek. Ankara, İstanbul ve İzmir’de aday çıkarmayacağını açıklayan MHP, Denizli ve Erzurum’da da adaylarını geri çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “MHP’ye jestimiz olacaktır” açıklamasının ardından AK Parti’nin de bazı adaylarını geri çekebileceği konuşuluyor. Bu konu da liderler görüşmesinde karara bağlanacak.

ZİLLET İTTİFAKI DA MASADA

Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde masada CHP-İYİ Parti ve üstü örtülü iş birliği yapmayı planladıkları HDP’nin hamleleri de olacak. Bahçeli’nin “Zillet İttifakı” olarak adlandırdığı CHP-İYİ Parti ve HDP ittifakının karşısında Cumhur İttifakı’nın güçlü olması konusunda kararlılık vurgulanacak.

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