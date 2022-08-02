İttifaktaki 'olağanüstü toplantı' krizi büyüyor: HDP'den CHP'ye 'Kendinizi sorgulayın' tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık çalışanlarının sorunlarının görüşülmesi için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Ancak gizli ittifak ortağı HDP'den olumsuz yanıt gelmiş, HDP'li Meral Danış Beştaş, "CHP nezaket kurallarına uygun davranmıyor" açıklamasını yapmıştı.

'TUTUMUNUZU DEĞİŞTİRİN'

CHP'nin sağlık çalışanlarının sorunlarının görüşülmesi maksadıyla Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmasına ittifak ortakları HDP'den olumsuz yanıt gelmişti. HDP'li Meral Danış Beştaş, "CHP, siyasi nezaket kurallarına uygun davranmıyor" diyerek ittifak ortaklarına tepki göstermişti.

Gelişme sonrası açıklama yapan CHP'li Özgür Özel, "Bu nezaketi Zaho ve Suruç meselesinde aramamışlardı. Bizi aramadılar. HDP tutumunu değiştirirse çok kıymetli olur." ifadelerini kullanmıştı. CHP'nin toplantı çağrısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilmedi.

REKLAM

HDP'DEN CHP'YE GÖNDERME

Yaşananların ardından bugün konuşan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, CHP'nin tutumu üzerinden tüm muhalefete göndermelerde bulundu.

"Meclis'te genel görüşme açılması demek uzlaşarak bir kanun çıkarılması demek değildir." diyen Oluç, "Bu yanlış bir algıdır. Adı üstünde genel görüşmedir, görüşme yapılıp bitirilir. Esas olması gereken, ortak bir kanun teklifinin uzlaşılarak gündeme getirilmesidir. Siyasi bir çekişmeyi bu alanda sürdürmeden, sağlıkçıları da bu çekişmeye kurban etmeden çözmektir." diye konuştu.

GÜNDEM CHP'nin çağrısı karşılık bulmadı: TBMM olağanüstü toplanamadı

"TUTUMUMUZDA KARARLI OLDUK"

Partilere tekliflerinin açık ve net olduğunu söyleyen Oluç, "Gelin uzlaşarak hızlıca sağlıkta şiddete karşı ortak bir teklif hazırlayalım. Sağlıkçıların özlük hakları için gereken adımları hep birlikte atalım. Siyasi çekişmeler nedeniyle bu alandaki ihtiyacı görmezden gelmeyelim. Sonuç almak istiyoruz. Siyasi çekişme ve polemikle bu kadar önemli bir meseleyi harcamak istemiyoruz. O nedenle bu tutumumuzda kararlı olduk." dedi.

REKLAM

"MUHALEFET KENDİSİNİ SORGULASIN"

Muhalefete iki cümle söylemek gerektiğini ifade eden Oluç, "Yeni bir dönem, yeni bir iktidar ve güçlendirilmiş parlamenter sistem diyenlere bir soru sormak istiyoruz. Bugünkü iktidarın çoğulcu değil çoğunlukçu anlayışıyla, yani "benim yeterli sayım var Meclis'te bana uyun" anlayışıyla mı yeni dönemi inşa etmek istiyorsunuz? Siyasi istişare, müzakere ve diyalog kurmadan mı yürüyeceksiniz? Çoğulcu mu olacaksınız, yoksa iktidar gibi çoğunlukçu mu olacaksınız? Bu yeni dönem açısından önemlidir. Yeni döneme giden yollar bugün döşeniyor, yarın birden bire olmayacak. Bugün nasıl davranırsa muhalefet yarın da nasıl davranacağının işaretini vermiş olur. Derdimiz muhalefeti eleştirmek, polemik yapmak değil ama muhalefet de kendini zaman zaman sorgulasa iyi olur." diyerek polemiği alevlendirdi.

REKLAM