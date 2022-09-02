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ESKİŞEHİR

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in makam aracı vatandaşa çarptı: 1 ölü

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in şoförünün kullandığı makam aracı, Eskişehir’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi DHA
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in makam aracı vatandaşa çarptı: 1 ölü
Lüks cip, yolun karşısına geçmek isteyen Yüksel Tekin (51) isimli kadına çarptı.

Kaza, geç saatlerde Eskişehir-Bursa karayolu 4’üncü kilometresinde meydana geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in makam şoförlüğünü yapan Murat Aydemir (49), kullandığı ciple Eskişehir-Bursa karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen Yüksel Tekin (51) adlı kadına çarptı.

Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bahadır Erdem’in kaza sırasında araçta bulunduğu ve yaralanmadığı öğrenildi.
DHA
Bahadır Erdem’in kaza sırasında araçta bulunduğu ve yaralanmadığı öğrenildi.

Kaza sırasında araçta bulunan Bahadır Erdem kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından sürücüsü Aydemir gözaltına alındı.

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