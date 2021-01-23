İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem: Demirtaş serbest bırakılsın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yardımcısı Bahadır Erdem, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasına yönelik kararının yerine getirilmesini istedi.

Haber Global kanalında Saynur Tezel'in sunduğu programa katılan Erdem, şunları söyledi:

"Demirtaş'ın Demirtaş olması ya da HDP'nin eski başkanı olması beni ilgilendirmiyor. Ben hukukçu olarak şunu söylüyorum; AİHM bir karar verdiyse, sözleşmede de bir hükmümüz varsa siz ona uyarsınız. Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı. Çünkü sözleşme bunu söylüyor."

GÜNDEM İYİ Parti’den “Demirtaş serbest bırakılsın” çağrısı