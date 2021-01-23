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POLİTİKA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem: Demirtaş serbest bırakılsın

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması için, İYİ Parti’den, bir çağrı daha geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, katıldığı bir televizyon programında “Demirtaş'ın Demirtaş olması ya da HDP'nin eski başkanı olması beni ilgilendirmiyor. Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı” dedi.

Haber Merkezi Diğer
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yardımcısı Bahadır Erdem, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasına yönelik kararının yerine getirilmesini istedi.

Haber Global kanalında Saynur Tezel'in sunduğu programa katılan Erdem, şunları söyledi:

"Demirtaş'ın Demirtaş olması ya da HDP'nin eski başkanı olması beni ilgilendirmiyor. Ben hukukçu olarak şunu söylüyorum; AİHM bir karar verdiyse, sözleşmede de bir hükmümüz varsa siz ona uyarsınız. Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı. Çünkü sözleşme bunu söylüyor."

İYİ Parti’den “Demirtaş serbest bırakılsın” çağrısı
GÜNDEM
İYİ Parti’den “Demirtaş serbest bırakılsın” çağrısı

İYİ Partili Subaşı'dan HDP'ye destek açıklaması: HDP'nin bizden farkı yok, Demirtaş serbest kalmalı
OYNAT 00:47
İYİ Partili Subaşı'dan HDP'ye destek açıklaması: HDP'nin bizden farkı yok, Demirtaş serbest kalmalı
Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti ve HDP arasındaki kriz, yerini sıcak açıklamalara bıraktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yakınlığıyla bilinen Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, HDP'nin şeytanlaştırıldığını iddia ederek 'HDP'nin bizden farkı yok, legal bir parti. Selahattin Demirtaş çoktan serbest bırakılmalıydı' dedi.
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