İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem’den Boğaziçi eylemlerine ilişkin yalan paylaşım

Hayat

Dürümcü kılığında lokali basan polise pişkin savunma: 'Ölen ölür kalan kalır'

Fatih'te amatör spor kulübü lokalinde yasak olmasına rağmen çeşitli iskambil ve okey oynadıkları belirlenen 25 kişi hakkında işlem yapıldı. Polis, otomatik demir kapı ile kapalı lokalin kapılarını 'Dürüm siparişi getirdik' diyerek açtırıp girdi. İçeride bulunan çevresindekilerin 'Rambo' olarak seslendiği 80 yaşındaki bir kişi denetim ve yasakların gereksiz olduğunu ima ederken, "Şimdi bu millet ne yapacak? nereye gidecek? Ne yasağı, İngiltere, ne yaptı? "Herkesi serbest bıraktı. Ölen ölür, kalan kalır." dedi.