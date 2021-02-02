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POLİTİKA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem’den Boğaziçi eylemlerine ilişkin yalan paylaşım

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in, Boğaziçi eylemlerine ilişkin "Bir öğrenci beyin travmasından ameliyatta” paylaşımı yalan çıktı. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Feyzi Erçin'in, “Hayır hayır, ameliyatta olduğu bilgisi doğru değil” diyerek aldığı bilgileri paylaşmasıyla kısa süre sonra Erdem’in iddiasının gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem

Bir süredir provokatif olayların sergilendiği Boğaziçi Üniversitesi etrafında toplanan bir grup, Rektör Melih Bulu'nun rektörlük binasından çıkışını engelleyeceklerini ifade ederek işgal girişiminde bulunmuştu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörlerden rektörlük binasına işgal girişimi
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Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörlerden rektörlük binasına işgal girişimi
Bir süredir provokatif olayların sergilendiği Boğaziçi Üniversitesi etrafında toplanan bir grup, Rektör Melih Bulu'nun rektörlük binasından çıkışını engelleyeceklerini ifade ederek işgal girişiminde bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde rektörlüğe yürüyen kalabalığın, “Polis defol üniversiteler bizimdir' sloganları attığı görülüyor.

Bu gelişmenin ardından yayılan yalan bilgilerden birine de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Yardımcısı Bahadır Erdem imza attı. Erdem, sosyal medya hesabından “159 Boğaziçili gözaltında, bir öğrenci beyin travmasından ameliyatta” paylaşımında bulundu.

Bahadır Erdem'in paylaşımı.

Erdem’in polis müdahalesi sonucu bir öğrencinin beyin travmasından ameliyata alındığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı kısa süre sonra anlaşıldı. Aldığı bilgileri paylaşan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Feyzi Erçin, “Hayır hayır, ameliyatta olduğu bilgisi doğru değil” diyerek Erdem’in yaptığı paylaşımın doğru olmadığını ortaya koydu.

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