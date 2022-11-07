İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz delege seçimlerinde kendi akrabalarına öncelik verdi

İYİ Parti'de olağanüstü kongre kararının ardından çalışmalar başladı. İl ve ilçelerde kongre hazırlıkları yapılırken delege seçimleri de mahallelerde devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz'un yakını olan İrfan Uz'un 1 oy fark ile delege seçildiği ortaya çıktı.

Öte yandan İl Başkanı Selahattin Yıldızlar, il yöneticilerinin büyük kısmı, Çanakkale Belediye Meclis Üyesi Didem Güner, Burak Kunt delege olarak seçilemedi.

'İYİ PARTİ KARIŞMIŞ'

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas sosyal medya hesabından Rıdvan Uz'a çağrı yaparak, "Olağanüstü kongreler İYİ Parti'yi karıştırmış. Duyduk ki parti üyeleri; İl Başkanını, İl Yöneticilerini ve Belediye Meclis Üyelerini delege seçiminde İP'lememiş. Üyelerinizin delege seçmediği, güvenoyu vermediği kadrolarınızla mı Çanakkale'de 2. parti olacaksınız Sn. Uz?" dedi.