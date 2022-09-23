İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: CHP babamın partisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in çalışmalarını anlattığı toplantıya katılarak konuşma yaptı.

Konuşmasında Millet İttifakı'nın kuruluşuna değinen Akşener, "Biz İYİ Parti'yi kurduk, tam seçime gideceğiz 24 Haziran'da seçim kararı alındı. YSK'dan tersine bir sonuç çıkacağı söylenmeye başlandı." dedi.

Daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeye gittiğini kaydeden Akşener, ölünceye kadar CHP liderine şükran duyacağını ifade etti.

"CHP BABAMIN PARTİSİ"

Akşener, sözlerinin devamında CHP'nin babasının partisi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"CHP'ye İYİ Parti olarak teklif götürdük. Bu arada CHP benim babamın partisi. Rahmetli babamın rahmetli İnönü ile fotoğrafı var. Sonra paylaşırız"

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