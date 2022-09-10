İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: İttifakta değiliz

6’lı masanın kurulma amacının güçlendirilmiş parlamenter sistem olduğunu ifade eden İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, katıldığı yayında CHP ile ittifakta olmadıklarını açıkladı. Poyraz, “Masadaki altı parti seçimden sonra, seçim kararı ile birlikte, altı parti ittifak olabilir” ifadelerini kullandı. İYİ Parti’den de daha önce ‘CHP ile beraberliğimiz Katolik nikâhı değildir’ açıklaması gelmişti. “CHP ile ortak olmadığınızı mı söylüyorsunuz” sorusuna “Evet” diyerek yanıt veren Poyraz konuşmasına şöyle devam etti. “Defalarca ifade ettiğimiz çok net bir şey var. Biraz önce de ittifakın tanımını verdim. Seçim kararı alındıktan sonra, 6’lı masadaki altı parti seçimden sonra, seçim kararı ile birlikte, altı parti ittifak olabilir. İçlerinde birkaç tanesi ittifak olabilir seçim kararı verildiğinde“ dedi.

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DÜNYA İsveç basınından 6'lı masa yorumu: HDP'nin oylarına göz diktiler