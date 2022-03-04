Gündem İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu Gündemimizde ortak aday için isim ve çalışma yok
POLİTİKA

İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu: Gündemimizde ortak aday için isim ve çalışma yok

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Millet İttifakı'nın ortak adayına ilişkin herhangi bir çalışma yapmadıklarını vurgulayarak, "Bugün gündemimizde ortak adayla ilgili bir isim ve çalışma yok." dedi.

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Haber Merkezi AA
İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu: Gündemimizde ortak aday için isim ve çalışma yok
İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ORTAK ADAY ÇALIŞMAMIZ YOK"

Millet İttifakı'nda ortak aday konusunda bir gelişme olup olmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Tatlıoğlu, "Bugün gündemimizde ortak adayla ilgili bir isim ve çalışma yok." diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİM KİM ADAY OLACAK SORUSUNA CEVAP ARAMIYOR"

CHP ve İYİ Parti'nin Millet İttifakı'nın ana bileşenleri olarak ortak aday çıkarmanın doğru olacağını düşündüğünü ifade eden Tatlıoğlu, "Ortak adayla ilgili bir isim ve çalışma yok. Daha doğrusu Millet İttifakı'nın ortak gündeminde böyle bir çalışma yok. Şu an gündemde güçlendirilmiş parlamenter sistemi ortak hedef olarak ele alan 6 parti var. Önümüzdeki seçimin, 'yeni tek adam kim olacak?' sorusuna cevap aramak değil, 'yeni sistem nasıl olacak?' sorusunu anlatmak şeklinde geçeceğini düşünüyoruz." dedi.

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