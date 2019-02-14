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POLİTİKA

İyi Parti 'İdris Naim Şahin'in adaylığını geri çekti

İyi Parti 'İdris Naim Şahin'in adaylığını geri çekti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dervişoğlu, İdris Naim Şahin'in Ordu'dan Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı tekliflerine başlangıçta olumlu yaklaştığını belirterek, "Ancak zaman darlığı ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün kılmadı." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İdris Naim Şahin
İdris Naim Şahin

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, yazılı açıklamasında, İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda il ve ilçe teşkilatları ile Ordu halkının yoğun talepleri olduğunu belirtti.

Bu beklentiyi iletmek üzere İdris Naim Şahin'e çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu aktaran Dervişoğlu, Şahin'in kendilerini son derece nazik bir şekilde karşıladığını ve bu konuda görüşlerini paylaştığını ifade etti.

Şahin'in, İYİ Parti Genel Merkezi'ne iadeiziyarette bulunduğunu da vurgulayan Dervişoğlu, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

  • "Sayın Genel Başkanımızla da görüştüler. Ben de eski iki içişleri bakanının sohbetinden ve tecrübelerinden istifade edebilmek imkanına sahip oldum. Öncelikle belirmek isterim ki Sayın İdris Naim Şahin teklifimize başlangıç itibarıyla olumlu yaklaştı. Ancak zaman darlığı ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün kılmadı. Sürecin en başından itibaren gösterdiği nezaket ve hoşgörü için kendisine müteşekkir olduğumu ifade eder, saygılar sunarım."

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