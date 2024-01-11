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İYİ Parti İzmir il yönetimi Genel Merkez kararıyla görevden alındı

CHP ile ittifakı reddederek yerel seçime tek başına girme yönünde karar alan İYİ Parti'de yaşanan depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Parti başlayan krizlere son olarak ise İzmir İl Yönetiminin Genel Merkez kararıyla el çektirilmesi eklendi. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, bugün gelen tebligatla İzmir İl Teşkilatı olarak görevden el çektirildiklerini belirterek, kararın hayırlı olmasını temenni ettiklerini söyledi.

18:18 - 11/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:09 - 11/01/2024 Perşembe
AA
İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu
İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, genel merkez kararıyla görevden el çektirildiklerini belirtti.

Bezircilioğlu, İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, parti genel merkezinden bugün gelen tebligatla İzmir İl Teşkilatı olarak görevden el çektirildiklerini belirterek, kararın hayırlı olmasını temenni ettiklerini söyledi.

"Ümit Özlale 'ya ben ya il yönetimi' dedi"

Genel Başkan Meral Akşener'in emrinde İYİ Parti'de çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Bezircilioğlu, "Biz partimizi yükseltmeye, yüceltmeye devam edeceğiz. Gerekçelerini anlatmak gerekirse Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Ümit Özlale'nin belirli olaylar silsilesi sonucunda Sayın Genel Başkanımıza gidip 'ya ben ya il yönetimi' demesi sonucunda Genel Başkanımız da tabii ki adayımızı görevden çektiremeyeceği için bizi görevden aldılar. Yapacak bir şey yok, siyasette bu tür şeyler olur. Biz yine önümüze bakacağız, çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Bezircilioğlu, partiden istifa etmeyi düşünmediğini, kararla ilgili hukuki bir girişimde de bulunmayacağını sözlerine ekledi.



#İYİ Parti
#İzmir
#Görevden El Çektirme
#İYİ Parti İzmir İl Başkanı
#Sinan Bezircilioğlu
#Ümit Özlale
16 saat önce
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