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İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız: Seçmenimizin yüzde 40'ında bazı çekinceler var

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu'nun bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili seçmen tabanlarında çekincelerin olduğu vurgulandı. Köylüoğlu, "Seçmenimizin yüzde 40'ında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çerçevesinde bazı çekinceler var. Kılıçdaroğlu'na oy verme konusunda çekincesi olan seçmenlerin talebi olarak İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı gibi bakanlıkların İYİ Parti tarafından yönetilmesi konusunda tespitlerimiz var" ifadelerini kullandı.

02:17 . 6/04/2023 Perşembe
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Akşener masaya dönerken Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılığı şartını koşmuştu.

Akşener masaya dönerken Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılığı şartını koşmuştu.

Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının duyurulmasına yakın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ağır sözler kullanarak masayı terk etmesi masada ilk çatlağın oluşmasına sebep olmuştu.


İstifalar arka arkaya geldi


Özellikle Kılıçdaroğlu'nun adaylığı duyurulmadan önce gizli olarak masaya dahil olan HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapması İYİ Parti tabanında tepkilerle karşılanırken Yavuz Ağıralioğlu gibi isimler partiden istifa etti.


İYİ Parti'nin oylarında düşüş


CHP yandaşı Nevşin Mengü İYİ Parti'nin oylarında büyük bir kayıp yaşandığını vurgulayarak "İYİ Parti'nin oyları yüzde 8'lere düştü. Akşener de kurşun atma ile birazcık eski ülkücü geleneğe göz kırparak, tabanı toparlayabilecek mi göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı..


Seçmenin yüzde 40'ı çekinceli


Masada gerçekleşen ayrılıklar ve çatlakların ardından bir açıklama da İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu'ndan geldi. Köylüoğlu, ''Seçmenimizin yüzde 40'ında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çerçevesinde bazı çekinceler var. Kılıçdaroğlu'na oy verme konusunda çekincesi olan seçmenlerin talebi olarak İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı gibi bakanlıkların İYİ Parti tarafından yönetilmesi konusunda tespitlerimiz var'' ifadelerini kullandı.


Kemal Kılıçdaroğlu
Faruk Köylüoğlu

#İYİ Parti
#Yedili Masa
#Kılıçdaroğlu
#adaylık
31 dakika önce
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