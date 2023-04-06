İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız: Seçmenimizin yüzde 40'ında bazı çekinceler var

Akşener masaya dönerken Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılığı şartını koşmuştu.
Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının duyurulmasına yakın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ağır sözler kullanarak masayı terk etmesi masada ilk çatlağın oluşmasına sebep olmuştu.
İstifalar arka arkaya geldi
Özellikle Kılıçdaroğlu'nun adaylığı duyurulmadan önce gizli olarak masaya dahil olan HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapması İYİ Parti tabanında tepkilerle karşılanırken Yavuz Ağıralioğlu gibi isimler partiden istifa etti.
İYİ Parti'nin oylarında düşüş
CHP yandaşı Nevşin Mengü İYİ Parti'nin oylarında büyük bir kayıp yaşandığını vurgulayarak "İYİ Parti'nin oyları yüzde 8'lere düştü. Akşener de kurşun atma ile birazcık eski ülkücü geleneğe göz kırparak, tabanı toparlayabilecek mi göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı..
Seçmenin yüzde 40'ı çekinceli
Masada gerçekleşen ayrılıklar ve çatlakların ardından bir açıklama da İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu'ndan geldi. Köylüoğlu, ''Seçmenimizin yüzde 40'ında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çerçevesinde bazı çekinceler var. Kılıçdaroğlu'na oy verme konusunda çekincesi olan seçmenlerin talebi olarak İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı gibi bakanlıkların İYİ Parti tarafından yönetilmesi konusunda tespitlerimiz var'' ifadelerini kullandı.