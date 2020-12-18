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Gündem İYİ Parti Kurucu Üyesi Yücelden muhalefete S-400 eleştirisi Laf olsun diye konuşmayın
POLİTİKA

İYİ Parti Kurucu Üyesi Yücel’den muhalefete S-400 eleştirisi: Laf olsun diye konuşmayın

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Seyit Yücel, Türkiye'nin S-400 alımını eleştiren muhalefet partisi mensuplarına tepki gösterdi. Yücel, "S-400’ler sanki havai fişek ya da maytap. Bizim envanterimize girmiş mi? İhtiyaç duyulursa kullanılır mı? Elbette kullanılır. Ahmakça olaya yaklaşanların hali ibretlik. Muhalefet 'Laf olsun torba dolsun' tarzını bıraksın artık" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Seyit Yücel
Seyit Yücel

İYİ Parti yönetimine muhalif isimlerden biri olan, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Seyit Yücel, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerle "kullanılmayacak" ve "ateşleyin de görelim" gibi ifadeler kullanan muhalefet partisi mensuplarına tepki gösterdi.

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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yücel, "Bu S-400’ler sanki havai fişek ya da maytap. "Hadi patlat da görelim!' gibi ahmakça olaya yaklaşanların hali ibretlik. Neticede bizim envanterimize girmiş mi? İhtiyaç duyulursa kullanılır mı? Elbette kullanılır. Muhalefet “Laf olsun torba dolsun” tarzını bıraksın artık!" dedi.

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