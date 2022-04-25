İYİ Parti kurucusu Oğuzhan Türk’ten Ali Babacan’a sözde soykırım tepkisi: HDP’nin B planısınız

Ermeni lobilerinin, sözde Ermeni soykırımı olarak belirlediği 24 Nisan tarihi, bu yıl da tartışmalarla geçti. HDP Milletvekili Garo Paylan'ın TBMM'ye sunduğu sözde Ermeni soykırımı yasa teklifi ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun "107 yıl önce 24 Nisan 1915’te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul’da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara’ya sürüldü ve zorla kaybedildi" paylaşımı büyük tepki topladı.

BABACAN TEPKİ TOPLADI

Sözde soykırımla ilgili DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da tartışmalara neden olan bir paylaşımda bulundu. Babacan tweet'inde şu ifadeleri kullandı: "Geçmişte yaşanan acıların faili biz değiliz. Hepimiz, karşılıklı anlayış çerçevesinde birbirinin yarasını sarmaya çalışan Anadolu insanları olmalıyız. Bu vesileyle, Ermeni halkının bugün derinden hissettiği acıyı anlıyor, 1915'te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum."

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Geçmişte yaşanan acıların faili biz değiliz.



Hepimiz, karşılıklı anlayış çerçevesinde birbirinin yarasını sarmaya çalışan Anadolu insanları olmalıyız.



Bu vesileyle, Ermeni halkının bugün derinden hissettiği acıyı anlıyor, 1915’te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum. — Ali Babacan (@alibabacan) April 24, 2022

AKŞAMINDA BİDEN'IN KINAYAN BİLDİRİYİ İMZALADI

Ali Babacan'ın skandal paylaşımının akşamında altı siyasi parti genel başkanları toplantısında ABD Başkanı Joe Biden'e tepki gösterilen bildiriye de imza attı. Bildiride, "Bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın tarihi gerçekleri siyasi istismar aracı yapan açıklamasını kınıyor, geçen sene 'soykırım' ifadesinin ABD Başkanı tarafından ilk kez kullanılmasına güncel kaygılarla sessiz kalan iktidarın bu ağır vebalin ortak sorumluluğunu taşıdığını vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

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GÜNDEM Dışişleri'nden Biden'a 1915 tepkisi: Talihsiz beyanı reddediyor, yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz

'BU RİYAKARLIK DEĞİL Mİ?'

Babacan'ın aynı gün içinde yaptığı iki farklı hamle, İYİ Parti kurucularından Oğuzhan Türk'ün dikkatinden kaçmadı. Sosyal medya hesabından Babacan'a ateş püsküren Türk şu ifadeleri kullandı: "Siz ve partiniz, HDP’nin kapatılma ihtimaline karşı B planısınız! Ermenilere karşı sözde soykırım olduğu imasında bulunduğunuz günün akşamı, soykırım söylemini kınadığınıza dair ortak metne imza atmanız riyakarlık değil mi? @devapartisi @alibabacan @myeneroglu"

Siz ve partiniz, HDP’nin kapatılma ihtimaline karşı B planısınız!



Ermenilere karşı sözde soykırım olduğu imasında bulunduğunuz günün akşamı, soykırım söylemini kınadığınıza dair ortak metne imza atmanız riyakarlık değil mi? @devapartisi @alibabacan @myeneroglu https://t.co/ce0eVmUix0 pic.twitter.com/iA0gDHlPQc REKLAM April 25, 2022