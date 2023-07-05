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İYİ Parti kurucusu Taylan Yıldız'dan 'aday sıraları satıldı' iddialarına yanıt: Üst sıralarda yer alan birçok insanı ömrümde görmedim

İYİ Parti'den istifa eden parti kurucularından Taylan Yıldız, 'aday sıraları satıldı' iddialarına ilişkin konuştu. "Listelerimizde en üst sıralarda yer bulan birçok insanı ben ömrü hayatımda görmedim" diyen Yıldız, " Siz bunu bir insanın iki dudağı arasında bırakırsanız, o insana yalvarma suretiyle aday olmaya çalışırsanız her şey olur" ifadelerini kullandı.

16:20 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İYİ Parti kurucusu Taylan Yıldız, 'aday sıraları satıldı' iddiaları sorulunca partisinin milletvekili listelerinde üst sıralarda yer alan birçok ismi tanımadığını söyledi.

İYİ Parti kurucusu Taylan Yıldız, 'aday sıraları satıldı' iddiaları sorulunca partisinin milletvekili listelerinde üst sıralarda yer alan birçok ismi tanımadığını söyledi.

Seçim hezimeti sonrası partisinden istifa eden İYİ Parti kurucusu Taylan Yıldız, Haber Global canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Listelerimizdeki birçok insanı ömrümde görmedim'

'İYİ Parti'de aday sıraları satıldı' iddiasıyla ilgili konuşan Yıldız
"Listelerimizde en üst sıralarda yer bulan birçok insanı ben ömrü hayatımda görmedim parti kurucusuyum. Görmedim, ismini de bilmem. Partideki birçok insanın da tanımadığına eminim, yemin edebilirim."
dedi.

'Yalvarma suretiyle aday olmaya çalışırsanız her şey olur'

Bu isimlerin nasıl listeye girdiğine ilişkin soruya yanıt veren Yıldız,
"Siz söyleyin ben bilmiyorum nasıl girdi. Hangi tabandan oy alarak girdi oraya ben bilmiyorum. Sonuçta olay 'Taylan Yıldız milletvekili gösterilmedi' olayı değil. Olay sistemsel bir sorun. Bugün CHP listelerinden de birçok vicdanı yaralayan isimler oralarda var. Ben bunu genç arkadaşlarımdan duyuyorum. Siz bunu bir insanın iki dudağı arasında bırakırsanız, o insana yalvarma suretiyle aday olmaya çalışırsanız her şey olur."
ifadelerini kullandı.


#İYİ Parti
#Taylan Yıldız
#Meral Akşener
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