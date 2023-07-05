İYİ Parti kurucusu Taylan Yıldız'dan 'aday sıraları satıldı' iddialarına yanıt: Üst sıralarda yer alan birçok insanı ömrümde görmedim

"Siz söyleyin ben bilmiyorum nasıl girdi. Hangi tabandan oy alarak girdi oraya ben bilmiyorum. Sonuçta olay 'Taylan Yıldız milletvekili gösterilmedi' olayı değil. Olay sistemsel bir sorun. Bugün CHP listelerinden de birçok vicdanı yaralayan isimler oralarda var. Ben bunu genç arkadaşlarımdan duyuyorum. Siz bunu bir insanın iki dudağı arasında bırakırsanız, o insana yalvarma suretiyle aday olmaya çalışırsanız her şey olur."