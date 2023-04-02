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İYİ Parti milletvekili aday adayı Yüksel Arslan ASKİ binasına pankart astırdı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Özel Kalem Müdürlüğü ve ABB İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Yüksel Arslan, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Arslan, aday olmasının ardından Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) tesisine pankart astı. Arslan'ın kamu binasına astığı pankart tepki toplarken ASKİ'den konuya ilişkin açıklama gelmedi.

16:56 . 2/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olan Yüksel Arslan, kamu binasına pankart astırdı.

İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olan Yüksel Arslan, kamu binasına pankart astırdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Özel Kalem Müdürlüğü ve ABB İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Yüksel Arslan, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’den Ankara 3'üncü bölge milletvekili aday adayı olmak için görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

İYİ Partili Yüksel Arslan ASKİ binasına pankart astırdı

Arslan, görevinden ayrılmasının ardından milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. Aday adayı olan Arslan, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) tesisine pankart astı. İYİ Parti milletvekili aday adayı Arslan'ın kamu binasına astığı pankart, tepki toplarken ASKİ'den konuya ilişkin açıklama gelmedi.



#Yüksel Arslan
#İYİ Parti
#ASKİ
21 dakika önce
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