İYİ Parti milletvekili aday adayı Yüksel Arslan ASKİ binasına pankart astırdı

İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olan Yüksel Arslan, kamu binasına pankart astırdı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Özel Kalem Müdürlüğü ve ABB İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Yüksel Arslan, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’den Ankara 3'üncü bölge milletvekili aday adayı olmak için görevinden ayrıldığını duyurmuştu.
İYİ Partili Yüksel Arslan ASKİ binasına pankart astırdı
Arslan, görevinden ayrılmasının ardından milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. Aday adayı olan Arslan, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) tesisine pankart astı. İYİ Parti milletvekili aday adayı Arslan'ın kamu binasına astığı pankart, tepki toplarken ASKİ'den konuya ilişkin açıklama gelmedi.