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Gündem

İYİ Parti milletvekili adayından skandal paylaşımlar

İYİ Parti'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi açıklandı. Partinin Gaziantep'ten birinci sırada aday olarak gösterilen ismi Mehmet Mustafa Gürban'ın bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı hakaret ve küfür içeren paylaşımları ise dikkat çekti. Gürban'ın yaptığı paylaşımlar sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

22:43 . 9/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
İYİ Parti Gaziantep 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Mustafa Gürban

İYİ Parti Gaziantep 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Mustafa Gürban

İYİ Parti'nin Gaziantep'ten birinci sıra milletvekili adayı olarak sunduğu ve listede iş adamı olarak yer alan Mehmet Mustafa Gürban'ın daha önce borsa spekülatörü olduğu iddiasıyla Serbest Piyasa Kurumu'ndan birçok kez ceza aldığı ortaya çıktı.


Skandal paylaşımlar


Mehmet Mustafa Gürban'ın bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı hakaret ve küfür içeren paylaşımları da dikkat çekti. Gürban'ın yaptığı paylaşımlar sosyal medyada tepkiyle karşılandı.



İYİ Parti FETÖ'yü öven İrfan Sönmez'i birinci sıradan vekil adayı yaptı
İYİ Parti FETÖ'yü öven İrfan Sönmez'i birinci sıradan vekil adayı yaptı

Partiler milletvekili aday listelerini bugün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Muhalefetin listelerde yer verdiği isimler büyük tartışmalara yol açtı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için 'Allah dostu' ifadelerini kullanan Avukat İrfan Sönmez, İYİ Parti'nin Elazığ birinci sıra milletvekili adayı oldu. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için 'Allah dostu' ifadelerini kullanan Avukat İrfan Sönmez, İYİ Parti'nin Elazığ birinci sıra milletvekili adayı oldu.Sönmez, terör örgütünün kanalına yaptığı açıklamada, teröristbaşı Gülen'in berrak bir zekası olan büyük bir insan olduğunu söylemişti. Sönmez konuya ilişkin açıklamasında şunları ifade etmişti: "Hocaefendi (Teröristbaşı Fetullah Gülen) ile ilgili diyorlar ya İslam'ı bilmiyor, diğer dini cemaatleri de gezdim. Hepsini severim ama tabanı en güçlü topluluk cemaatin topluluğudur. Aynada ne varsa aşağıya da o yansıyor. Hocaefendinin son derece berrak bir zekası var. Türkiye'de yaşayan edebiyatçıların bile hocaefendi kadar kelime haznesi yoktur. Bir insanın çağrışımlarının büyük olması demek o insanın büyüklüğünü gösterir. Allah'ın dostlarına taarruz edenler Allah'a taarruz etmişlerdir. Hocaefendi bir Allah dostudur."

#İYİ Parti
#milletvekili adayı
#skandal
7 dakika önce
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