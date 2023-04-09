İYİ Parti milletvekili adayından skandal paylaşımlar

İYİ Parti Gaziantep 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Mustafa Gürban
İYİ Parti'nin Gaziantep'ten birinci sıra milletvekili adayı olarak sunduğu ve listede iş adamı olarak yer alan Mehmet Mustafa Gürban'ın daha önce borsa spekülatörü olduğu iddiasıyla Serbest Piyasa Kurumu'ndan birçok kez ceza aldığı ortaya çıktı.
Skandal paylaşımlar
Mehmet Mustafa Gürban'ın bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı hakaret ve küfür içeren paylaşımları da dikkat çekti. Gürban'ın yaptığı paylaşımlar sosyal medyada tepkiyle karşılandı.