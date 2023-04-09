İYİ Parti milletvekili adayından skandal paylaşımlar

Partiler milletvekili aday listelerini bugün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Muhalefetin listelerde yer verdiği isimler büyük tartışmalara yol açtı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için 'Allah dostu' ifadelerini kullanan Avukat İrfan Sönmez, İYİ Parti'nin Elazığ birinci sıra milletvekili adayı oldu. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için 'Allah dostu' ifadelerini kullanan Avukat İrfan Sönmez, İYİ Parti'nin Elazığ birinci sıra milletvekili adayı oldu.Sönmez, terör örgütünün kanalına yaptığı açıklamada, teröristbaşı Gülen'in berrak bir zekası olan büyük bir insan olduğunu söylemişti. Sönmez konuya ilişkin açıklamasında şunları ifade etmişti: "Hocaefendi (Teröristbaşı Fetullah Gülen) ile ilgili diyorlar ya İslam'ı bilmiyor, diğer dini cemaatleri de gezdim. Hepsini severim ama tabanı en güçlü topluluk cemaatin topluluğudur. Aynada ne varsa aşağıya da o yansıyor. Hocaefendinin son derece berrak bir zekası var. Türkiye'de yaşayan edebiyatçıların bile hocaefendi kadar kelime haznesi yoktur. Bir insanın çağrışımlarının büyük olması demek o insanın büyüklüğünü gösterir. Allah'ın dostlarına taarruz edenler Allah'a taarruz etmişlerdir. Hocaefendi bir Allah dostudur."