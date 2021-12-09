Gündem İYİ Partide darp skandalı Ben parti binasında dayak yerken Meral Akşener kadına şiddete farkındalık maçındaydı
POLİTİKA

İYİ Parti'de darp skandalı: Ben parti binasında dayak yerken Meral Akşener 'kadına şiddete farkındalık' maçındaydı

İYİ Parti Kütahya İl Yönetim Kurulu Üyesi Sülbiye Yüksel, partisinde ilçe başkanlığı yapan R.K.'nin kendisini darbettiğini belirterek şikayetçi oldu. Yüksel, "O sırada partimizin Genel Başkanı Meral Akşener, Galatasaray-Fenerbahçe kadına şiddete karşı farkındalık maçını izliyordu." dedi.

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Haber Merkezi AA
İYİ Partide darp skandalı: Ben parti binasında dayak yerken Meral Akşener kadına şiddete farkındalık maçındaydı
Meral Akşener - Sülbiye Yüksel

Alınan bilgiye göre, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine giden Sülbiye Yüksel (51), darp raporu aldı.

"BOĞAZIMI SIKIP İKİ KEZ YUMRUK ATTI"

  • Polise şikayette bulunan Yüksel'in ifadesinde, aralarında eskiye dayalı husumet bulunan R.K'nin parti binasındaki toplantı sonrası odasına geldiğini, yaşanan sözlü tartışmanın ardından boğazını sıkıp iki kez yumruk attığını ileri sürdü.

Bunun üzerine R.K'nin, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'nde ifadesinin alındığı, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

"AKŞENER O SIRADA MAÇTAYDI"

Sülbiye Yüksel, yaptığı açıklamada, olayın 7 Aralık akşamı yaşandığını belirterek, "O sırada partimizin Genel Başkanı Meral Akşener, Galatasaray-Fenerbahçe kadına şiddete karşı farkındalık maçını izliyordu. Aynı dakikalarda ben şiddet gördüm. Bana yapılan, karşıdaki insanın zayıflığını gösterir. Bu kişi kadına şiddeti alışkanlık haline getirmiş. Ben adalete güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Yüksel, olayın peşini bırakmayacağını, yargıda hakkını arayacağını sözlerine ekledi.

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