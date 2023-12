İYİ Parti'de derin deprem: 12 bin 750 partili istifa etti

Diyarbakır'da yapılacak bir bulvara verilmek istenen ‘Şeyh Said Bulvarı' ismine sosyal medya hesabından destek verdiği gerekçesiyle hakkında disiplin süreci başlatılan ve İYİ Parti'den istifa eden Mehmet Salim Ensarioğlu'na destek geldi. Ensarioğlu'nun kararının ardından, İl Başkanı Vecdin Ensarioğlu'nun yanı sıra 17 ilçe başkanı olmak üzere toplam 12 bin 750 partili istifa etti.

Diyarbakır'da yapılacak olan yeni bir yola ‘Şeyh Said Bulvarı' adının verileceği sözleri üzerine ‘bölgemizin en önemli değerlerinden' açıklaması nedeniyle hakkında disiplin süreci başlatılan eski Devlet Bakanı ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Duruma tepki gösteren partinin Diyarbakır İl Yönetimi ile 17 ilçe başkanı, yaptıkları basın açıklamasıyla partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Salim Ensarioğlu'nun siyasette kendisi için bir ekol olduğunu belirten İl Başkanı Oğlu Vejdin Ensarioğlu, “2018 yılından itibaren üstlenmiş olduğum İyi Parti Diyarbakır İl Başkanlığı görevimi, birçok partili yönetici arkadaşlarım gibi elbette büyük badireler atlatarak bugünlere kadar geldik. Devletini, bayrağını ve milletini seven demokrat duruşumuz aşikardır. Hak, hukuk, adalet ve devletimizin bekası için emek sarf eden siyasi geçmişimin, kişisel menfaatlerimin önüne geçtiği gibi elbette parti içerisinde benim gibi düşünmeyip koltuk ve ihtiras sahibi kimselerin de yanında durmamız söz konusu olamaz. Birkaç gündür sosyal medyada bakanımız ve İstanbul milletvekilimiz Mehmet Salim Ensarioğlu'na yapılan haksız ve mesnetsiz ithamları esefle kınıyoruz. Kayyım tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, Diyarbakır'ımızda bir bulvara Şeyh Said isminin verilmesi toplumun büyük bir kesimi tarafından doğal karşılanmışken, eski devlet bakanımızın sosyal medyada Şeyh Said ile ilgili medyada yapılan galiz hakaretleri reddeden açıklamasında, Cumhuriyet değerlerini rencide eden veya vatan hainliğini çağrıştıracak herhangi bir ifade bulunmamaktadır. 21'inci yüzyılda yeni bir hikaye yazmak ve milletimize üçüncü bir yol göstermek üzere hür ve müstakil olarak yoluna devam etmek isteyen, ne yazık ki gönül verdiğimiz İYİ Parti, hür ve müstakil görüşlere tahammül edememiştir. Bakanımızın talebine dönük başlayan linç kampanyasının karşısında olduğumuzu tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Bununla birlikte naaşlara bile saygısı ve tahammülü olmayanlara hatırlatmak isteriz. 21'inci yüzyıldayız, siyaset ve bölge büyüğümüz, kıymetlimiz Salim Ensarioğlu'nun olmadığı bir yerde bizim varlığımız söz konusu olamaz. Bu vesileyle Diyarbakır il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte ve ayrıca 12 bin 750 üyeyle İYİ Parti'den istifa ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz” dedi.