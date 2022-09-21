İYİ Parti’de ihale kaosu: İki vekil birbirine girdi

Gazeteci Barış Yarkadaş, İyi Partili bazı isimlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş, İyi Partililerin HDP'lilerin oylarıyla ihaleler aldığını belirtmişti. TV100 ekranlarında Gürkan Hacır'ın sunumuyla yayınlanan Taksim Meydanı'nda konuşan Yarkadaş, "Tek tek biliyorum bana söyletmesinler. Beni konuşturmasınlar." açıklamasını yapmış ve tartışmanın fitilini ateşlemişti. Yarkadaş, bu açıklamadan sonra yine TV100'de Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programında İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı 107 milyon liralık ihaleyi gündeme getirdi.

İyi Partili Andican: Ben olsam belediyelerden veya kamudan ihale almam

Yarkadaş bu durumun etik olmadığını belirtirken, konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, "Cevabım gayet açık ve net. Ben olsam milletvekili olarak herhangi bir belediyeden veya kamudan ihale almam. Etik açısından almam." dedi.

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OYNAT 01:58 ​Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'li vekile 107 milyonluk kıyak: 'Beni konuşturmasınlar' diyen CHP'li Yarkadaş belgeyi gösterdi İYİ Parti'nin HDP desteği ile kazanılan belediyelerden usulsüz ihale aldığını öne süren CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, konuyla ilgili detayları açıkladı. Canlı yayında elinde belgelerle konuşan Yarkadaş, 'Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale alıyor' dedi. BiP'te paylaş

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"Milletvekiliyim diye faaliyetlerine ara verecek halim yok"

Andican'ın sözleri sonrası gözler, İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın ne diyeceğine çevrildi.

Kendisiyle ilgili ifadelere Medyatava aracılığıyla cevap veren Yaşar, "Orada şahsi alınan bir şey yok. Milletvekili olarak zaten bu işleri takip etmiyorum. Buradaki konu; şirketten ayrılmışız, şirket ticari hayatına devam ediyor. Yani benim olup olmamamla bir alakası yok. 400 kişi olan bir şirket… Ben milletvekiliyim diye faaliyetlerine ara verecek halim yok. Milletvekillerinin şahsi olarak iş yapmasını ben de onaylamıyorum." dedi.

GÜNDEM Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu ile ilgili 7 milyar TL'lik yeni ihale iddiası

"Bunda garipsenecek bir şey yok, bunu böyle algılamak lazım"

Yaşar konuya ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunda garipsenecek bir şey yok. Bunu böyle algılamak lazım. Siyasi kimliğini ihaleler konusunda kullanan bir yapıyı asla ve asla tasvip etmiyoruz. Dolayısıyla bu alınan ihale, konsorsiyumda alınan bir ihale… Yani kamuya açık, rekabetin olduğu bir ihale. Ben şahsi olarak zaten bu işlerde bulunmuyorum. Ben kamu ihalelerine giren biri değilim. Bunu ayırt etmek lazım. Meclis’te 100’ün üzerinde kürsüye çıkmış biriyim. Milletvekilinin yapması gerekenleri, fazlasıyla yaptığıma inanıyorum. Bugün Cumhurbaşkanı’nın da damadı Savunma Sanayii’nde. Ben bundan bir sıkıntı duyuyor muyum? Hayır. Çünkü daha iyisini yapsın, daha güzelini yapsın…"