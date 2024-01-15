İYİ Parti'de istifa furyasına yeni bir isim daha eklendi: Mehmet Tosun da bıraktı

İyi Parti'de devam eden istifa dalgası, partinin TBMM'deki milletvekili sayısının 38'e düşmesine neden oldu. Meral Akşener'in yerel seçimlere kendi adaylarıyla katılacaklarını açıklamasının ardından, İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) grubundan istifaların gelmeye başladı.
Tosun da bıraktı
İyi Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, partiden istifa ettiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Mehmet Tosun, istifa nedenini 'gördüğüm lüzum üzerine' olarak açıkladı.
Öte yandan Bodrum’un Konacık beldesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan, ardından 2014 yerel seçimlerinde MHP’den, 2019 yerel seçimlerinde ise İyi Parti’den Bodrum Belediye Başkanı adayı olan Mehmet Tosun, 2023 genel seçimlerinde İyi Parti’den 3. sıra milletvekili adayı olmuştu.