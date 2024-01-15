|
Gündem

İYİ Parti'de istifa furyasına yeni bir isim daha eklendi: Mehmet Tosun da bıraktı

İyi Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, partisinden ayrıldığını duyurdu. Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, İyi Parti'deki görevinden ve üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu ancak sebebini belirtmedi.

15:30 - 15/01/2024 Pazartesi
Diğer
Meral Akşener - Mehmet Tosun
Meral Akşener - Mehmet Tosun

İyi Parti'de devam eden istifa dalgası, partinin TBMM'deki milletvekili sayısının 38'e düşmesine neden oldu. Meral Akşener'in yerel seçimlere kendi adaylarıyla katılacaklarını açıklamasının ardından, İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) grubundan istifaların gelmeye başladı.


Tosun da bıraktı


İyi Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, partiden istifa ettiğini açıkladı.





Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Mehmet Tosun, istifa nedenini 'gördüğüm lüzum üzerine' olarak açıkladı.



Tosun, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Bodrum Belediye Başkan Adaylığı, Muğla Milletvekili Adaylığı ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiş olmanın sorumluluğuyla İyi Parti çatısı altında geçirdiğim süre boyunca, partimizin yükselmesi ve gelişmesi için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu süreçte başta çok değerli Muğlalı ve Bodrumlu hemşehrilerim olmak üzere, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e, il ve ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İyi Parti’ye oy vermiş tüm vatandaşlarımıza vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gördüğümüz lüzum üzerine İyi Parti’deki tüm görevlerimden ve parti üyeliğimden istifa ettiğimi belirterek, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

Öte yandan Bodrum’un Konacık beldesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan, ardından 2014 yerel seçimlerinde MHP’den, 2019 yerel seçimlerinde ise İyi Parti’den Bodrum Belediye Başkanı adayı olan Mehmet Tosun, 2023 genel seçimlerinde İyi Parti’den 3. sıra milletvekili adayı olmuştu.



#İYİ Parti
#istifa
#Seçim
6 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Memur maaş zammı ocak enflasyon farkı ödeme tarihi