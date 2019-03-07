Gündem İyi Partide istifaların ardı arkası kesilmiyor
POLİTİKA

İyi Parti’den Nallıhan’da 15 istifa

İyi Parti’de istifaların ardı arkası kesilmiyor

İYİ Parti'nin Nallıhan teşkilatından 15 kişi adaylık için istifa ettirildikten sonra aday gösterilmeyince partiden de istifa ettiler.

Haber Merkezi IHA
İYİ Parti
İYİ Parti

Ankara'da Nallıhan İyi Parti teşkilatından 15 kişi istifa etti.

İyi Parti Nallıhan Kurucu Mahalle Başkanı Seyfi Köksal’ın da aralarında bulunduğu 15 kişi, Belediye Meclis üyeliği için istifa ettirildikten sonra aday gösterilmeyince İyi Parti’den istifalarını verdiklerini açıkladı.

Akşam saatlerinde Nallıhan’nın Çayırhan Mahallesi’nde AK Parti İlçe Başkanı Ertunç Güngör ve Nallıhan Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı İsmail Öntaş ile bir araya gelen İyi Parti Çayırhan Mahalle teşkilatı, İsmail Öntaş’a destek sözü verdi.

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