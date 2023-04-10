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İYİ Parti'de liste depremi sürüyor: Sırasını beğenmeyip istifasını açıkladı

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala partilerde listeler belli oldu. İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Listeler netleştikçe istifalar da peş peşe gelmeye başladı. İYİ Parti 28. Dönem Erzurum Milletvekili 6. sıra adayı Esra Akpınar milletvekili adaylığından istifa ettiğini duyurdu.

13:55 . 10/04/2023 Pazartesi
Diğer
Esra Akpınar

Esra Akpınar

İYİ Parti 28. Dönem Erzurum Milletvekili 6. sıra adayı
Esra Akpınar
milletvekili adaylığından istifa ettiğini duyurdu.

İstifa haberini sosyal medya üzerinden açıklayan Akpınar şu ifadelere yer verdi:

  • "En son yapılan temayül yoklamasında üyelerimizin oyları ile 6. sırada yer aldım. Bana oy veren herkese teşekkür ediyorum. Ancak siyasetin temel kuralı olan emek sarf edenlerin hiçe sayılma hastalığı maalesef bizde de kendini gösterdi. Üç yıldır geceli gündüzlü ailemden çocuklarımdan fedakarlık ederek emek verdiğim ter akıttığım İYİ Parti Genel Merkezi bunları görmezden gelerek emeği gayreti desteği görmezden gelmiştir.
  • Bundan dolayı, üç yıldır gösterdiğim gayretin, verdiğim emeğin, harcadığım maddi ve manevi varlığımın, çocuklarımdan ailemden ayrı kalmanın, Liderime partime ve ilkelerine bağlılığımın karşılığının bu olmadığını ve şuan ki konumun olmadığını düşündüğümden milletvekili adaylığı listesinden istifa ediyorum."

#Esra Akpınar
#İYİ Parti
#İstifa
2 saat önce
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