İYİ Parti'de liste depremi sürüyor: Sırasını beğenmeyip istifasını açıkladı

"En son yapılan temayül yoklamasında üyelerimizin oyları ile 6. sırada yer aldım. Bana oy veren herkese teşekkür ediyorum. Ancak siyasetin temel kuralı olan emek sarf edenlerin hiçe sayılma hastalığı maalesef bizde de kendini gösterdi. Üç yıldır geceli gündüzlü ailemden çocuklarımdan fedakarlık ederek emek verdiğim ter akıttığım İYİ Parti Genel Merkezi bunları görmezden gelerek emeği gayreti desteği görmezden gelmiştir.