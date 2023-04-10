İYİ Parti’de para konuştu.

6’lı Masa ortağı İYİ Parti’de YSK’ya dün sunulan milletvekili aday listesi öncesi ve sonrasında sancıları da beraberinde getirdi. Hem İzmir Milletvekili Aytun Çıray hem de aday adayları, partinin adaylıkları para ile sattığını iddia etti. Şanlıurfa’da daha önce İYİ Parti’den aday adaylığı başvurusu yapan 4 isim adaylık dosyasını geri çekti. Aday adaylarından biri olan Abdullah Tüysüz, “Adaylığı para ile satan bir partide bu saatten sonra işim olmaz” dedi.

ÇIRAY’DAN TEMAYÜL SUÇLAMASI

İYİ Parti’de listeler hazırlanırken “oylarımız baraj altında” çıkışı ile milletvekili adaylığından feragat ettiğini açıklayan İzmir Milletvekili Aytun Çıray, temayülde yoklamasında usulsüzlüklerin olduğunu söyledi. Çıray, “İzmir gibi Türkiye’nin üçüncü büyük şehrinde kullanılan oyların çoğunluğunun aday adayları tarafından satın alındığını” ve “blok oy olarak yönlendirildiğini” savundu. Twitter hesabından İzmir İl Başkanlığı’nın Genel Başkan Meral Akşener’e gönderdiği yazıyı da paylaşan Çıray, “Sayın Akşener bunu bile bile meşru kabul etti” dedi.

ŞENOL’DAN İSTİFA

İYİ Parti’de 28. dönem Konya Milletvekili adayı olarak 5’inci sıradan gösterilen Süleyman Şenol, listedeki sıralamasını beğenmeyerek hem adaylıktan hem de partisinden istifa etti. Şenol, veda ettiği partisini, “kurucu hedeflerinden sapmakla” suçladı. İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı görevinden bir süre önce istifa ederek milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Fedai Çakmaklı, partisinden istifa etti. Çakmaklı, partisiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan insanların Şanlıurfa’dan milletvekili aday listesine konulduğunu ifade etti.

Eskiler geçidi

İYİ Parti, aday listesinde eski AK Partili Ahmet Eşref Fakıbaba’yı Ankara’dan, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’i ise Ordu’dan aday gösterdi. DYP ve ANAP kökenli çeşitli eski bakanlar da listede yer buldu. Edip Safter Gaydalı, Salim Ensarioğlu, Lütfullah Kayalar, Ali Er, Mümtaz Yavuz da bu isimlerden.

4 futbolcu Meclis yolunda

Listelerde kamuoyunun yeşil sahalardan tanıdığı ünlü isimler de yer aldı. İYİ Parti’de eski milli futbolcular Ünal Karaman Konya 1’inci, Gökhan Zan Hatay 2’nci sıradan aday gösterildi. AK Parti ise İzmir 2. Bölge ikinci sıradan Alpay Özalan’ı yeniden aday yaptı. MHP Kocaeli birinci sıradan Saffet Sancaklı’ya göstermişti.

16 şehirde fermuar liste

6’lı Masa’nın iki büyük ortağı CHP ve İYİ Parti, seçime 16 ilde fermuar liste yöntemiyle katıldı.

İYİ Parti, YSK’ya verdiği milletvekili aday listesinde mevcut 36 isimden 25’ine şans tanımadı. Mevcut milletvekillerinin 11’i yeniden aday gösterildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti vitrininde ise kurmaylarını korudu. Akşener, 18 kişilik başkanlık divanından 15 ismi muhafaza ederken, 3 ismi listeye almadı. Başkanlık Divanı üyeleri Koray Aydın Ankara’dan, Uğur Poyraz Antalya’dan, Ümit Dikbayır Sakarya’dan, Cihan Paçacı İstanbul’dan aday gösterildi. Divandan Ahmet Kamil Erozan, Bilge Yılmaz ve Ayfer Yılmaz listede yer almadı.

9 ŞEHİRDE ADAYI YOK

6’lı Masa’nın iki büyük ortağı CHP ve İYİ Parti, seçime 16 ilde fermuar liste yöntemiyle katıldı. İYİ Parti, CHP ile uygulanan “fermuar” sistemi dolayısıyla Adıyaman, Bartın, Batman, Çorum, Düzce, Erzincan, Hakkari, Rize ve Van illerinde aday göstermedi. CHP’nin de Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş ve Çankırı illerinde aday çıkarmamasıyla iki parti 16 ilde ortak aday belirlemiş oldu.







