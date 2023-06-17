İYİ Parti'den 'CHP akıllanmıyor seçimlere ayrı girebiliriz' resti: Geçmişteki hataları yapma eğilimi görüyoruz

Provokatif ve asılsız iddialarıyla son dönemde gündeme gelen CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, bu kez de din eğitimini hedef aldı. İslam'a ve verilen din eğitimlerine nefret kusan Ataklı, "Okullar pozitif bilim yeridir, dini bilgilerin alındığı yer değildir. Din adı altında kindar ve savaşçı nesil yetiştiriyorlar." ifadelerini kullandı. Din derslerini dünyanın en gerici uygulaması olarak nitelendiren Ataklı, "Okulda ne namaz kılınır, ne mescit olur. ‘Çocuklar nerede namaz kılacak?’ kılar kardeşim evine gittiğinde kılar." diye konuştu.