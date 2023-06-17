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İYİ Parti'den 'CHP akıllanmıyor seçimlere ayrı girebiliriz' resti: Geçmişteki hataları yapma eğilimi görüyoruz

Cumhurbaşkanı seçimlerinde alınan tarihi yenilgi sonrası 'koltuk savaşları'nın başladığı CHP'de sular durulmuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı parti tabanından eleştiri sesleri yükselirken, bu tartışmaya ittifak ortakları da dahil oldu. Katıldığı programda konuşan İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, yerel seçimlerde belediyeleri almak için hazırlanırken geçmişteki hataları yapmamak gerektiğini ifade etti ve CHP'de de geçmişteki hataları yapma eğilimi gördüğünü söyledi.

23:49 . 17/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale

Cumhurbaşkanı seçimlerinde tarihi hezimet alan CHP'de 'koltuk savaşları' yaşanırken, Yedili Masa içerisinde de restleşmeler kendini göstermeye başladı.

Seçim sonrası yenilginin faturasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kesen ittifak üyeleri ve CHP tabanı Genel Başkan'a kazan kaldırdı.



Kılıçdaroğlu'nun terk etmesi gerektiği yönünde CHP'li isimlerden çağrılar gelirken karşısına ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel çıkarılmaya çalışılıyor.

"CHP'de geçmişteki hataları yapma eğilimi görüyorum"

Bu gelişmeler ışığında Yedili Masa ortakları da yenilginin faturasını kestikleri Kılıçdaroğlu'na karşı rest çekmeye başladı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, katıldığı bir televizyon programında CHP'deki 'değişim rüzgarı'na ilişkin ittifak ortağına isyan bayrağı çekti.

2024'teki yerel seçimlerde belediyeleri almak için hazırlanırken geçmişteki hataları yapmamak gerektiğini ifade eden Özlale, CHP'de de geçmişteki hataları yapma eğilimi gördüğünü söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Eren Erdem'in Kılıçdaroğlu'nu destekleyen açıklamaların, CHP'ye 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerini kaybettiren hataların yeniden yapılabileceği yönünde olduğunu da ifade eden Özlale, "Bizi kuşkulandırıyor, bizi tedirgin ediyor." dedi.


#Ümit Özlale
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
#Özgür Özel
#Bülent Kuşoğlu
#Eren Erdem
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