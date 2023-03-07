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İYİ Parti'den CHP'li gazeteci Yarkadaş'a: 'Bu trolü kim konuşturuyor?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen gazetecilerden olan ve aynı zamanda CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Altılı Masa'daki genel başkanlar arasında geçtiğini öne sürdüğü bir tartışmayı paylaştı. Yarkadaş'ın bu paylaşımını alıntılayan İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Yarkadaş'a 'Trol' diyerek sert sözlerle yüklendi.

16:31 . 7/03/2023 Salı
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İYİ Partili Naci Cinisli, eski CHP Milletvekiline sert sözler söyledi.

İYİ Partili Naci Cinisli, eski CHP Milletvekiline sert sözler söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın olan gazetecilerden olan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Atlılı Masa'daki genel başkanlar arasında geçtiğini öne sürdüğü bir tartışmayı paylaşarak, Meral Akşener'in dünkü koalisyon toplantısında masayı terk ettiğini, araya Davutoğlu'nun girerek güçlükle ikna ettiğini yazdı. İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ise Yarkadaş'a
‘trol’
dedi.
Barış Yarkadaş: ''
Akşener'i anlayamıyorum. Partisinin barajın altında kalacağını görünce masaya dönüyor; toplantıda yine masayı terk ediyor. Akşener, Babacan'a sinirlenip çıkarken, Davutoğlu engelleyip salondaki mescitte 15 dk konuşuyor. Akşener geri dönüyor. Ne yapmak istediğini anlayan var mı?''
dedi.

'Yarattığı krizden siyaset konuşulamaz hale geldi'


Yarkadaş paylaşımlarının devamında şu ifadeleri kullandı:
Davutoğlu'nun müdahalesi ile yeniden masaya oturan Akşener, ortak vekil listesine dahil olmayacağını ve kendi listesiyle gireceğini beyan ediyor. Bir sorun yok; kendi tercihidir. Ancak yarattığı kriz muhalefete çok zarar verdi. Siyaset konuşulamaz hale geldi. Çok yazık etti.

Akşener'in dün yarattığı krizi Davutoğlu 12. Maddeyi bizzat kaleme alarak çözüyor. Bir formül de bakanlık sayılarının artırılması. Davutoğlu ve Babacan'ın ilk hedefi mecliste grup kurmak. Umarım bu süreci de kazasız belasız atlatırlar.

Dün Saadet Partisi'nin ardından CHP Genel Merkezi'nin önüne gittim. Onlarca insanla sohbet ettim. Bu halkın umudunu kıranlar, emin olun ki; sokağa çıkacak yüz bulamaz. Herkes her şeyin farkında. Kimse kendini vazgeçilmez sanmasın. Kimse kendisini Kafdağı'nda görmesin.

İYİ Partili Cinisli, sert çıktı


Yarkadaş’ı sorgulayan Cinisli, Meral Akşener'i yargılayan paylaşımı alıntılayarak
“Bu trolü kim konuşturuyor, kim susturacak? Neyin nesidir, kimin fesidir”
dedi.



CHP’nin HDP’yi ziyareti sonrası akıllara Akşener’in ‘HDP varsa biz olmayız’ sözleri geldi
CHP’nin HDP’yi ziyareti sonrası akıllara Akşener’in ‘HDP varsa biz olmayız’ sözleri geldi

Türkiye’de muhalefette yaşanan krizler gündemden düşmüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa’yı dağıtıp Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkması sonrası, aday olmaları çağrısında bulunduğu İmamoğlu ve Yavaş tarafından ikna edilerek dağıttığı ittifaka geri döndü. Altılı Masa’nın sancılı geçen aday çıkarma süreci dün son buldu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Kılıçdaroğlu’nun aday olmasının ardından Habertürk’e bağlanarak CHP’yi görüşmeye davet eden HDP’li Mithat Sancar’ın çağrısına ilk olumlu yanıt CHP’li Özgür Özel’den geldi. Özel, “Ziyaret olasıdır, HDP Genel Merkezi ziyaret edilebilir” dedi. Yaşanan bu gelişmeler akıllara; bir yıl önce Meral Akşener’in TV100’de katıldığı bir programda sarf ettiği sözleri getirdi. Akşener, sunucunun ‘HDP masada olursa siz de olur musunuz?’ sorusu üzerine, “HDP olursa biz olmayız, bunu en başından beri söyledim. Biz HDP’nin PKK ile arasına mesafe koyamadığını görüyoruz” cevabını verdi.

#İYİ Parti
#CHP
#Meral Akşener
2 saat önce
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İYİ Parti'den CHP'li gazeteci Yarkadaş'a: 'Bu trolü kim konuşturuyor?'
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