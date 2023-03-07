İYİ Parti'den CHP'li gazeteciye: Bu trolü kim konuşturuyor?

İYİ Partili Naci Cinisli, eski CHP Milletvekiline sert sözler söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın olan gazetecilerden olan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Atlılı Masa'daki genel başkanlar arasında geçtiğini öne sürdüğü bir tartışmayı paylaşarak, Meral Akşener'in dünkü koalisyon toplantısında masayı terk ettiğini, araya Davutoğlu'nun girerek güçlükle ikna ettiğini yazdı. İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ise Yarkadaş'a
‘trol’
dedi.
Barış Yarkadaş: ''
Akşener'i anlayamıyorum. Partisinin barajın altında kalacağını görünce masaya dönüyor; toplantıda yine masayı terk ediyor. Akşener, Babacan'a sinirlenip çıkarken, Davutoğlu engelleyip salondaki mescitte 15 dk konuşuyor. Akşener geri dönüyor. Ne yapmak istediğini anlayan var mı?''
dedi.
'Yarattığı krizden siyaset konuşulamaz hale geldi'
'Yarattığı krizden siyaset konuşulamaz hale geldi'
Yarkadaş paylaşımlarının devamında şu ifadeleri kullandı:
Davutoğlu'nun müdahalesi ile yeniden masaya oturan Akşener, ortak vekil listesine dahil olmayacağını ve kendi listesiyle gireceğini beyan ediyor. Bir sorun yok; kendi tercihidir. Ancak yarattığı kriz muhalefete çok zarar verdi. Siyaset konuşulamaz hale geldi. Çok yazık etti.
Akşener'in dün yarattığı krizi Davutoğlu 12. Maddeyi bizzat kaleme alarak çözüyor. Bir formül de bakanlık sayılarının artırılması. Davutoğlu ve Babacan'ın ilk hedefi mecliste grup kurmak. Umarım bu süreci de kazasız belasız atlatırlar.
Dün Saadet Partisi'nin ardından CHP Genel Merkezi'nin önüne gittim. Onlarca insanla sohbet ettim. Bu halkın umudunu kıranlar, emin olun ki; sokağa çıkacak yüz bulamaz. Herkes her şeyin farkında. Kimse kendini vazgeçilmez sanmasın. Kimse kendisini Kafdağı'nda görmesin.
İYİ Partili Cinisli, sert çıktı
İYİ Partili Cinisli, sert çıktı
Yarkadaş’ı sorgulayan Cinisli, Meral Akşener'i yargılayan paylaşımı alıntılayarak
“Bu trolü kim konuşturuyor, kim susturacak? Neyin nesidir, kimin fesidir”
dedi.
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