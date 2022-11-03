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POLİTİKA

İYİ Parti'den 'Cumhuriyet yüz yıllık bir yıkım süreci' diyen HDP'li Pervin Buldan'a tepki geldi: CHP'den hala ses yok

İYİ Parti'den HDP'li Pervin Buldan'ın 'Cumhuriyet yüz yıllık bir yıkım süreci' açıklamasına tepki geldi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Birlik ve beraberliğimizi bozmaya ve mevcut kutuplaşma iklimini kuvvetlendirmeye dönük böylesine art niyetli, haksız, temelsiz suçlama ve saldırıların daima karşısında olacağımızın bilinmesini isteriz." dedi. Buldan'ın Cumhuriyet'i hedef alan sözlerine 6'lı masanın ortaklarından İYİ Parti tepki gösterirken, CHP'den ise henüz bir cevap gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partiden Cumhuriyet yüz yıllık bir yıkım süreci diyen HDPli Pervin Buldana tepki geldi: CHPden hala ses yok
Kemal Kılıçdaroğlu-Meral Akşener

HDP'li Pervin Buldan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhuriyetin ilk yüz yılını hedef aldı. Yönetimlerin değiştiğini ancak zihniyetin değişmediğini söyleyen Buldan, geçmiş 100 yılı 'yıkım süreci' olarak tanımladı.

Buldan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek, yerine Kürtler ve Aleviler başta, tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz.

Yönetimler değişse de zihniyet değişmiyor. Bir asırdır çözümsüz bırakılan Kürt sorunu, cumhuriyetin demokratikleşmesinin önündeki en önemli engel."

İYİ PARTİ'DEN SERT TEPKİ: BU SALDIRILARIN DAİMA KARŞISINDA OLACAĞIZ

HDP'li Buldan'ın bu açıklamalarına İYİ Parti'den tepki geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu imzasıyla yayınlanan metinde şu ifadeler kullanıldı:

"İyi Parti olarak Cumhuriyetimize yönelik hadsiz ifadeleri temelden reddediyor ve kınıyoruz. Milletimizin huzurunda bir kez daha vurguluyoruz ki Cumhuriyet, farklılıkların zenginliği ve yönetimi esasına dayanmaktadır. Etnik kökeni, dini inancı ve mezhebi ne olursa olsun tüm vatandaşlarımız Cumhuriyet şemsiyesi altında eşit birer yurttaş hâlinde yaşama hak ve iradesine sahiptir. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya ve mevcut kutuplaşma iklimini kuvvetlendirmeye dönük böylesine art niyetli, haksız, temelsiz suçlama ve saldırıların daima karşısında olacağımızın bilinmesini isteriz."

CHP'DEN CEVAP GELMEDİ

Buldan'ın Cumhuriyet'i hedef alan sözlerine 6'lı masanın ortaklarından İYİ Parti tepki gösterirken, CHP'den ise henüz bir cevap gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.

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