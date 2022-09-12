İYİ Parti'den istifa eden Bodrum İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldızel AK Parti'ye katıldı

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’den istifa eden Bodrum İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldızel AK Parti’ye katılma kararı aldı. Yıldızel’e rozetini AK Parti İlçe Başkanlığında düzenlenen törenle Gençlik Kolları Başkanı Azat Erol Ataş taktı.

"BENİM MİLLİ DEĞERLERİME AYKIRI BİR DURUM"

AK Parti saflarına katılan Burak Yıldızel ise yaptığı basın açıklamasında altılı masaya eleştirilerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Sadece seçimi kazanabilmek için, ülkemizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu partinin, terör örgütleriyle arasına mesafe koyamayan bir parti ile kol kola olması ve bu partinin oturduğu masada, benim mensup olduğum partinin bulunması benim milli değerlerime aykırı bir durum.

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"ALTILI MASA ÇATIRDAMAYA BAŞLADI"

Mevcut siyaset ortamına baktığımızda, birbirine tamamen zıt kutuplardan oluşan 6'lı masanın şimdiden çatırdamaya başladığı apaçık görülecek şekilde ortaya çıkmıştır. Sadece 6'lı masa ile kalmamakla birlikte il ve ilçe teşkilatlanmalarında da çatlaklar vardır.

Ekonomi bugün kötü, yarın düzelir. Çürük elmalar bugün olabilir, yarın bir bir elenir. Fakat kaosa bürünmüş bir Türkiye, üzerinde bu kadar hain göz varken ayakta kalamaz. Tüm bu saydığım sebeplerden dolayı iyi Parti Gençlik kolları Bodrum ilçe başkanlığı görevimden istifa ederek; 13 yıl geçmişimin bulunduğu, siyasi kökenim olan Ak Parti Bodrum çatısı altında Cumhur ittifakına geri dönmüş bulunmaktayım.”