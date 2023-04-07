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İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu YRP'li Davut Güloğlu ile bir araya geldi

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Davut Güloğlu'yla bir araya gelerek iftar yaptı. O anlara ait kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Güloğlu, 'gösterdiği vatansever ve dik duruşu için' diyerek Ağıralioğlu'na teşekkür etti.

10:51 . 7/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
İftardan kareyi Davut Güloğlu paylaştı.

İftardan kareyi Davut Güloğlu paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yedili Masa'nın ortak adaylığına itiraz eden isimlerden biri olarak zehir zemberek açıklamalar yaparak İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, dün Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Davut Güloğlu'yla iftarda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Güloğlu, Ağıralioğlu'na teşekkür etti.

Güloğlu'ndan Ağıralioğlu'na: Dik duruşu için teşekkür ediyorum

Görüşmenin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Güloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Millet ittifakı ve terör sevicilerin son dönemde yaptığı politikalar ve açıklamalarına karşı milli ve vatansever duruşu ile tepki gösteren vekilimiz, dostum Yavuz Ağıralioğlu ile bir araya geldik. Kendisine gösterdiği bu vatansever ve dik duruşu için tekrar teşekkür ediyorum."
  • Yavuz Ağıralioğlu, 28 Mart 2023'te İYİ Parti'den istifa etmişti. İstifasının gerekçesi olarak Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını göstermişti. Ağıralioğlu, daha sonra Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıklamıştı.


Yavuz Ağıralioğlu: HDP Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür
Yavuz Ağıralioğlu: HDP Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu yaptığı basın toplantısında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında HDP'yi adeta topa tutan Ağıralioğlu, HDP'nin Türk demokrasisinin şantajcısı olduğunu ifade ettiği konuşmasında, "Biz Cumhur İttifakının etrafında milleti toplamaya çalıştığı yere kalbimizle, buna itiraz eden Millet İttifakının da namus borcu bilmek zorunda olduğu hassasiyet iklimine de aklımızla kuvvet vermeye çalışıyoruz. Bir kısım diyor ki aklını bırak kalbinin yanına gel. Bir kısım da diyor ki, kalbini bırak aklının yanına gel. Biz aklımızı kalbimize feda etmeyeceğimiz bir üçüncü yolun kilometre taşlarına ifade ettiğimiz çerçevede talip oluyoruz. Ben bu mesuliyetle itiraz ediyorum. Ben seçimin bir pazarlık konusuna dönüştürülmesine razı olmuyorum. Terör gölgesinde yapılan seçimi, terörün masada oy hesabı yapılarak siyaseti kirletmesini doğru bulmuyorum. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Dönüp ittifaklara 'bize mahkumsunuz' diye parmak sallamak bu 50 artı 1 sisteminin onlara sunduğu imkanı şımarıkça kullanma hevesidir. Bizim de mesuliyetimiz devlet makamlarını bu şımarıklığın hedefi olmaktan çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'li Ağıralioğlu: ''Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız''
İYİ Parti'li Ağıralioğlu: ''Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız''

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu: ''Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Ben defalarca ifade ettim. HDP'ye oy veren 6 milyon seçmen, herhangi bir partimiz, HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın oyunu alabilirse ben bunun övüncüyle yaşarım. Ancak Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil diyerek gösteremediniz. Dolayısıyla ben HDP'nin bu iklimde, bizim oyumuza talip oluyorsunuz da bizimle niye muhatap olmuyorsunuz. Evet sizinle muhatap olmuyoruz. Siz problemli insanlarsınız. Ermeniler sözde soykırım mitinleri düzenler siz içindesiniz. PKK'yı lanetleyemezsiniz. Vatandaşlarımızı rencide etmeyeceğiz.''


#Yavuz Ağıralioğlu
#Davut Güloğlu
#Yeniden Refah Partisi
#İYİ Parti
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