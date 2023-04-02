İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti: PKK'yı legal hale getirme çabasındalar

"Meral Akşener önce masadan kalktı ve 2 gün sonra neden tükürdüğünü yaladı ve masaya geri döndü? Bunların altındaki nedenleri düşünmek gerekiyor. Bu ülke PKK, HDP, PYD'den çok çekti. Bu örgütleri legal hale getirme çabası içindeler"