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İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti: PKK'yı legal hale getirme çabasındalar

İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen eski İYİ Partili Yenimahalle Belediyesi Meclis Üyesi Vehbi Yaşar, "Bu ülke PKK, HDP, PYD'den çok çekti. Bu örgütleri legal hale getirme çabası içindeler" diyerek eski partisine tepki gösterdi.

10:22 . 2/04/2023 Pazar
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İYİ Partili Yenimahalle Belediyesi Meclis Üyesi Vehbi Yaşar

İYİ Partili Yenimahalle Belediyesi Meclis Üyesi Vehbi Yaşar

İYİ Partili Yenimahalle Belediyesi Meclis Üyesi Vehbi Yaşar,
"Meral Akşener önce masadan kalktı ve 2 gün sonra neden tükürdüğünü yaladı ve masaya geri döndü? Bunların altındaki nedenleri düşünmek gerekiyor. Bu ülke PKK, HDP, PYD'den çok çekti. Bu örgütleri legal hale getirme çabası içindeler"
dedi.

Yaşar, Yenimahalle'deki İller Bankası Macunköy Sosyal Tesisleri'nde AK Parti tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılmış ve AK Parti'ye katıldığını açıklamıştı. Vehbi Yaşar'a rozetini AK Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler takmıştı.



#İYİ Parti
#Vehbi Yaşar
#Meral Akşener
1 saat önce
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