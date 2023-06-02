İYİ Parti'den 'İttifak tam olarak bitmedi' açıklaması: Stratejik olarak devam ediyor

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Millet İttifakı'nın stratejik olarak devam ettiğini söyledi.
Türkiye, 14 ve 28 Mayıs seçimlerini geride bıraktı. Sandıktan çıkan sonuca göre Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı alırken Cumhurbaşkanlığını da Recep Tayyip Erdoğan kazandı.
Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimden mağlubiyetle ayrılmasının ardından İYİ Parti cephesinden peş peşe Kılıçdaroğlu'na tepki mesajları geldi.
Gelişmelerin ardından İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, seçimlere yönelik 6 parti arasında kurulan Millet İttifakı'nın bir seçim ittifakı olduğunu ve seçimler bittiği için ittifakın da sona erdiğini açıkladı.