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İYİ Parti'den 'İttifak tam olarak bitmedi' açıklaması: Stratejik olarak devam ediyor

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın "Seçimler bittiği için ittifak da bitti" açıklamasının ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan da konuya ilişkin açıklama geldi. Zorlu, "Teknik anlamda bu işbirliği bitmiş olsa da stratejik mesele ile ilgili genel başkanımızın yetkili kurumlarla görüşmesi devam ediyor" dedi.

14:45 . 2/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Millet İttifakı'nın stratejik olarak devam ettiğini söyledi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Millet İttifakı'nın stratejik olarak devam ettiğini söyledi.

Türkiye, 14 ve 28 Mayıs seçimlerini geride bıraktı. Sandıktan çıkan sonuca göre Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı alırken Cumhurbaşkanlığını da Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimden mağlubiyetle ayrılmasının ardından İYİ Parti cephesinden peş peşe Kılıçdaroğlu'na tepki mesajları geldi.

Gelişmelerin ardından İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, seçimlere yönelik 6 parti arasında kurulan Millet İttifakı'nın bir seçim ittifakı olduğunu ve seçimler bittiği için ittifakın da sona erdiğini açıkladı.

İYİ Partili Zorlu: İttifak stratejik olarak devam ediyor

Poyraz'ın bu açıklamasının ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan da konuya ilişkin açıklama geldi. Zorlu,
"Teknik anlamda bu işbirliği bitmiş olsa da stratejik mesele ile ilgili genel başkanımızın yetkili kurumlarla görüşmesi devam ediyor"
açıklamasında bulundu.



#İYİ Parti
#Kürşad Zorlu
#Yedili Masa
#Millet İttifakı
41 dakika önce
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