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POLİTİKA

İYİ Parti'den 'Kadından imam olmaz' açıklaması: Yerel muhabiri suçladılar

İYİ Parti, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız" sorusuna "Kadından imam olmaz." yanıtı veren Meral Akşener'in sözleri üzerine bir açıklama yayınladı. Partiden yapılan açıklamada haberi yapan yerel muhabir suçlanarak, "Muhabir, 1994 yılındaki polemiği bilmediğinden, ironik değerlendirmeyi gerçek sandı" denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partiden Kadından imam olmaz açıklaması: Yerel muhabiri suçladılar
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir ziyareti sırasında cumhurbaşkanı adayı olmayacağını yineledi.

Kadından imam olmayacağını belirten Akşener, "Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim" dedi.

Akşener'in bu sözleri akıllara 2018 seçimlerindeki cumhurbaşkanlığı adaylığını getirirken, aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir gönderme olarak da yorumlandı.

Dört yıl önce cumhurbaşkanı olmak isteyen Akşener'in 'adaylık' çelişkisi: Kadından imam olmaz
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Dört yıl önce cumhurbaşkanı olmak isteyen Akşener'in 'adaylık' çelişkisi: Kadından imam olmaz

İYİ PARTİ YEREL MUHABİRİ SUÇLADI

Gündeme oturan sözler sonrası parti yönetiminden de bir açıklama geldi.

Sözlerin Türkiye'de 'geçmişte yaşanan bir polemiğe' gönderme olduğu belirtilerek, Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda eleştirel bir değerlendirmede bulunduğu söylendi.

Akşener'in sözlerini haberleştiren yerel muhabiri suçlayan İYİ Parti, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bir haber ajansına çalışan yerel muhabir, 1994 yılındaki polemiği bilmediğinden, aslında ironik bir değerlendirmeyi gerçek sanarak, Sayın Genel Başkanımızın "Kadından imam olmayacağı için aday değilim" dediği iddiasıyla haberleştirdi."

Dört yıl önce cumhurbaşkanı olmak isteyen Akşener'in 'adaylık' çelişkisi: Kadından imam olmaz
OYNAT 00:35
Dört yıl önce cumhurbaşkanı olmak isteyen Akşener'in 'adaylık' çelişkisi: Kadından imam olmaz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir ziyareti sırasında cumhurbaşkanı adayı olmayacağını yineledi. Kadından imam olmayacağını belirten Akşener, 'Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim' dedi. Akşener'in bu sözleri akıllara 2018 seçimlerindeki cumhurbaşkanlığı adaylığını getirdi.

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