İYİ Parti'den 'Kadından imam olmaz' açıklaması: Yerel muhabiri suçladılar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir ziyareti sırasında cumhurbaşkanı adayı olmayacağını yineledi.

Kadından imam olmayacağını belirten Akşener, "Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim" dedi.

Akşener'in bu sözleri akıllara 2018 seçimlerindeki cumhurbaşkanlığı adaylığını getirirken, aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir gönderme olarak da yorumlandı.

GÜNDEM Dört yıl önce cumhurbaşkanı olmak isteyen Akşener'in 'adaylık' çelişkisi: Kadından imam olmaz

İYİ PARTİ YEREL MUHABİRİ SUÇLADI

Gündeme oturan sözler sonrası parti yönetiminden de bir açıklama geldi.

Sözlerin Türkiye'de 'geçmişte yaşanan bir polemiğe' gönderme olduğu belirtilerek, Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda eleştirel bir değerlendirmede bulunduğu söylendi.

Akşener'in sözlerini haberleştiren yerel muhabiri suçlayan İYİ Parti, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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"Bir haber ajansına çalışan yerel muhabir, 1994 yılındaki polemiği bilmediğinden, aslında ironik bir değerlendirmeyi gerçek sanarak, Sayın Genel Başkanımızın "Kadından imam olmayacağı için aday değilim" dediği iddiasıyla haberleştirdi."