İYİ Parti'den kelime oyunu: ‘İttifak’ değil ‘iş birliği’

İYİ Parti tabanı, HDP’ye bakanlık vaad eden CHP ile ittifaktan rahatsız. CHP’li Gürsel Tekin’in HDP’ye bakanlık verilebileceği sözlerine tepki gösterip İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığı görevinden istifa eden Metin Işık, “CHP ile ittifakımız devam ettiği sürece HDP ile dolaylı bir bağlantı içerisinde kalıyoruz. Herkes CHP ile ittifaka karşı” demişti.

Parti yönetimi, tabanda yükselen bu rahatsızlığı aşma telaşına girişti. 2018 seçimlerinde CHP ile ittifak yapan, 2023 seçimleri için de CHP ile birlikte 6’lı masanın başını çeken İYİ Parti, ittifak yerine iş birliği söylemini kullanacak. Seçmene CHP ile ittifak değil iş birliği yapıldığı, ortak adayda anlaşılması halinde iş birliğinin Cumhurbaşkanı adayı çerçevesinde olacağı mesajı verilecek.

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SÖYLEMLERE YANSIDI

Son dönemde buna ilişkin mesajlar da dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda “CHP ile ittifak değiliz” diyen İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, olası ittifak için seçim kararına işaret etmişti. İttifakların artık öneminin kalmadığını belirten İYİ Parti Grup Başkanvekili İsmail Tatlıoğlu ise “İttifak olarak girmenin bir avantajı yok. Bu, seçim gündeme geldiğinde tekrar konuşulacak bir konu. Demokrasiyle ilgili alanın genişletilmesiyle ilgili iş birliğimiz sürmektedir” diye konuşmuştu.

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