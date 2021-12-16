Gündem İYİ Partiden Kılıçdaroğluna adaylığın riskli mesajı
ANKARA

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'adaylığın riskli' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanlığı adaylığı için “İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok. İttifak liderleri olarak bu konu hakkında hiç konuşmadık” ifadesi İYİ Parti kulislerinde yankılandı. İYİ Parti'de seçime 1,5 yıl olduğu ve ittifak adayının belirlenmesi için erken olduğu yorumları yapılıyor.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
İYİ Partiden ​Kılıçdaroğluna adaylığın riskli mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığı konusunda son olarak “İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok. İttifak liderleri olarak bu konu hakkında hiç konuşmadık. Eğer ki ittifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım. Bir araya gelip oturup karar vermemiz lazım” sözleriyle topu yeniden Millet İttifakı ve ortağı İYİ Parti’ye attı.

“ADAY ERKEN” MODUNDA

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu açıklaması mesajın doğrudan adresi olan İYİ Parti kulislerinde de yankı buldu. İYİ Parti kulislerinde seçime 1.5 yıl olduğu hatırlatılıp ittifak adayının belirlenmesi için erken olduğu yorumları dolaşıyor.

YENİ NABIZ ÖLÇME

Daha önce de mesajlar gönderen Kılıçdaroğlu’nun son çıkışının yeni bir ‘nabız ölçme’ olduğu vurgulanıyor. Daha önce Kılıçdaroğlu’na üst üste seçimi almada “adaylığın riskli’ mesajı gönderen İYİ Parti, seçilme şansının düşük olduğu kanaatini muhafaza ederken, sağ seçmenin sol kökenli bir isme oy vermeyeceğini düşünüyor.

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