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POLİTİKA

İYİ Parti'den ortaklarına ince mesaj: Masanın sahibi biziz

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleri ile yapılan toplantıda Akşener'in "Altılı masanın sahibi bizi" dediğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partiden ortaklarına ince mesaj: Masanın sahibi biziz
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “‘Altılı masa’nın sahibi biziz. İYİ Parti” dediğini söyledi. Zorlu’nun aktardığına göre Akşener, ‘masanın başarılı olabilmesi için başta masayı oluşturan bütün partilerin hassasiyet göstermesi gerektiğinin’ altını çizmiş.

'MASANIN SAHİBİ BİZİZ'

Akşener’in dün başkanlık divanı ve vekillerle görüştüğünü hatırlatan Zorlu, şunları dedi: “Genel başkanımızın orada şöyle önemli bir ifadesi oldu: “‘Altılı masa’nın sahibi biziz. İYİ Parti.’ Bu masanın başarılı olabilmesi için başta masayı oluşturan bütün partilerin, hassasiyet göstererek bu sürece hassas bir şekilde yaklaşması gerektiğinin altını çizdi. Bu hassasiyete dayalı olarak bütün partimizin, kurumsal olarak da hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Biz bu çerçevede dünden bugüne bu hassasiyetle hareket ediyorduk. Biz çeşitliliği, demokrasiyi ve zenginliği esas alan bir partiyiz.”

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