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POLİTİKA

İYİ Parti'li Ağıralioğlu'dan CHP'li Altay'a cevap geldi: Biz kulak çekmeyi ve çektirmeyi doğru bulmadığımız için İYİ Parti'deyiz

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişe duyduğunu açıklamasının ardından kendisi için 'Kulağı çekilmeli' diyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a cevap verdi. Ağıralioğlu, "Kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek, iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı ve de saygın bir heves değildir. Tam olarak bu üsluptan endişelenir seçmen. Biz, kulak çekmeyi ve çektirmeyi doğru bulmadığımız için İYİ Parti'deyiz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Ağıralioğludan CHPli Altaya cevap geldi: Biz kulak çekmeyi ve çektirmeyi doğru bulmadığımız için İYİ Partideyiz
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dair endişesini dile getirmiş ve "Erdoğan, karşısında Kılıçdaroğlu'nu istiyor; acaba bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi?" ifadelerini kullanmıştı.

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Ağıralioğlu'nun bu sözlerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan tepki geldi. Geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altay, şunları söyledi:

"Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil."

"KULAK ÇEKMEYİ VE ÇEKTİRMEYİ DOĞRU BULMADIĞIMIZ İÇİN İYİ PARTİ'DEYİZ"

Ağıralioğlu 'Kulağı çekilmeli' diyen Altay'a cevap verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Herkes bilir ki biz, cesurlar hareketiyiz.

Şahsiyetimiz ve tabiatımız icabı, nezaketle ve kimseyi kırmadan yapmaya gayret ettiğimiz siyaseti de memleket, millet hizmeti görürüz.

Endişelerimizi ve hassasiyetlerimizi duymayanlar, kulaklarını iyi açmalı ve denileni doğru anlamalı.

Kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek, iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı ve de saygın bir heves değildir! Tam olarak bu üsluptan endişelenir seçmen.

Biz, kulak çekmeyi ve çektirmeyi doğru bulmadığımız için İYİ Parti'deyiz!

Siyaseti milletten, sahadan, istişareden, tenkitten, gerçeklikten koparan, işte bu tehlikeli duygudur.

Bu dil ve üsluptur meselemiz.

Siyasette, "Kimi koyarsam kazanırım, ceketimizi koysak da kazanırız." kibri kaybettirir! Özen gösterilmez ise milletin umudu döke saça kaybedilir."

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