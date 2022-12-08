İYİ Parti'li Ahat Andican bütçe görüşmelerinde koltuğa ayaklarını uzatıp keyif yaptı

Yılmaz Ateş Aslı Baykal ve Mehmet Sevigen parti mi kuruyor? Eski CHP'lilerin yol haritası belli oldu

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Aslı Baykal gibi CHP'den uzaklaşan ya da uzaklaştırılan isimlerin yol haritası ilk kez TVNET'te açıkladı. Mevcut partilerin biri ya da birkaçıyla Meclis'e girmeyi deneyeceklerini belirten Ateş, seçime kısa bir süre kaldığını ve bu süreçte parti kurmanın zor olduğunu ifade etti.

