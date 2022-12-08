Gündem İYİ Partili Ahat Andican bütçe görüşmelerinde koltuğa ayaklarını uzatıp keyif yaptı
POLİTİKA

İYİ Parti'li Ahat Andican bütçe görüşmelerinde koltuğa ayaklarını uzatıp keyif yaptı

TBMM'de geçtiğimiz pazartesi günü başlayan bütçe maratonu devam ederken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican'ın Meclis'teki tavrı tepki çekti. Andican'ın Ticaret Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü sırada ayağını yanındaki koltuğa uzatarak keyif yaptığı ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Ahat Andican bütçe görüşmelerinde koltuğa ayaklarını uzatıp keyif yaptı
İYİ Parti'li Ahad Andican TBMM'de böyle görüntülendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri hafta başında başladı. 12 gün sürecek bütçe mesaisi devam ederken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican'ın Meclis'te çekilen bir fotoğrafı tepkilere neden oldu.

İYİ PARTİ'Lİ ANDİCAN'IN MECLİS KEYFİ

Andican'ın Ticaret Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü sırada ayağını yanındaki koltuğa uzatarak keyif yaptığı görüldü.

Genel Kurul'a katılmadığı öğrenilen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da bütçe görüşmeleri sırasında sosyal medya hesabından paylaştığı komik video ile gündeme gelmişti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Meclis'te cep telefonundan iskambil oynarken görüntülenmişti.

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