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İYİ Partili Ayşe Sucu CHP’den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ziyaret etti

CHP'den ihraç edilmesinin ardından yerel seçimlerde yeniden aday olacağını açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Siyaset dinamik bir yapıdır. Bazı gelişmeler olabilir." diyerek partilerle görüşmeler yaptığını duyurmuştu. Özcan, önceki gün İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sucu'yu belediyede ağırladı. Sucu, ziyareti sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

12:29 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sucu, CHP'nin ihraç ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sucu, CHP'nin ihraç ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı istifa çağrılarının ardından Değişim ve Adalet Yürüyüşü'nü başlatan ve ardından partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde yerel seçimlerde bir kez daha belediye başkan adayı olacağını açıklamıştı.

"Bazı gelişmeler olabilir" demişti

Özcan, yol haritasına ilişkin şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Seçimlerde aday olacağım. Şu an bağımsız olarak planlıyorum. Ama siyaset dinamik bir yapıdır. Bazı gelişmeler olabilir. Bu 6-7 ay içinde. Ama farklı bir karar alırsam bunu da Bolu kamuoyundan gizlemem. Yani son günlere bırakmam. Kararı aldığım gün kamuoyu ile de paylaşırım"

İYİ Parti'den Özcan'a ziyaret

Partilerle görüşmelerinin devam ettiği bilinen Özcan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sucu'yu belediyede ağırladı. Sucu, ziyareti sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.



CHP'li Tanju Özcan 'koltuktan kalkmam' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Psikolojik sorunları var
CHP'li Tanju Özcan 'koltuktan kalkmam' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Psikolojik sorunları var

14-28 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'de yaşanan kaos her gün sürmeye devam ediyor. CHP'den ihraç edilen ve değişim için kilometrelerce yol yürüyen Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yine yerden yere vurdu. Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarını kabul etmeyerek "Seçim tek başına bir siyasal iktidara meşruiyet kazandırmaz" sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşan Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu, 13 yılda 12 seçim kaybetmenin yarattığı psikolojik durumdan dolayı sanırım nasıl kazanıldığını unutmuş" diyerek, "Siyasette de, en çok oyu alan kazanıyor. Yani halktan en çok desteği alan. İşte o en çok desteği alan da meşruiyet kazanıyor. Siyasette kazanamayınca, kaybetmiş oluyorsun. Bunu anlamamak bu kadar zor olmamalı" ifadelerine yer verdi.


#Ayşe Sucu
#İYİ Parti
#Tanju Özcan
#Bolu
#CHP
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