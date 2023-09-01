İYİ Partili Ayşe Sucu CHP’den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sucu, CHP'nin ihraç ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile bir görüşme gerçekleştirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı istifa çağrılarının ardından Değişim ve Adalet Yürüyüşü'nü başlatan ve ardından partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde yerel seçimlerde bir kez daha belediye başkan adayı olacağını açıklamıştı.
"Bazı gelişmeler olabilir" demişti
Özcan, yol haritasına ilişkin şu açıklamalarda bulunmuştu:
İYİ Parti'den Özcan'a ziyaret
Partilerle görüşmelerinin devam ettiği bilinen Özcan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sucu'yu belediyede ağırladı. Sucu, ziyareti sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.