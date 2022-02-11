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POLİTİKA

İYİ Parti'li Aytun Çıray Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alan Ayşenur Arslan'a arka çıktı: Asla kötülemez

İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) yönelik 'illegal ve suikastçı bir örgüt' şeklindeki skandal sözlerine arka çıktı. Arslan'ın TMT'yi asla kötülemeyeceğini savundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Aytun Çıray Türk Mukavemet Teşkilatını hedef alan Ayşenur Arslana arka çıktı: Asla kötülemez
Ayşenur Arslan - Aytun Çıray

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, terör örgütü EOKA’nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alarak, 'illegal ve suikastçı bir örgüt' ifadelerini kullanmıştı.

Arslan açıklamasında, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" diye konuşmuştu.

Arslan hakkında AK Parti, MHP ve BBP suç duyurusunda bulunurken, RTÜK ise skandal sözler için inceleme başlatmıştı.

Ayşenur Arslan'dan haddi aşan sözler: Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımladı
GÜNDEM
Ayşenur Arslan'dan haddi aşan sözler: Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımladı

İYİ PARTİ'Lİ ÇIRAY'DAN ARSLAN'A DESTEK: TMT'Yİ ASLA KÖTÜLEMEZ

Söz konusu gelişmeler sıcaklığını korurken İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Arslan'a arka çıktı.

Çıray, Arslan'ın hayat hikayesinin ortada olduğunu ve TMT'yi asla kötülemeyeceğini vurguladı.

Çıray'ın paylaşımı şöyle:

Ayşenur Arslan'dan haddi aşan sözler: Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımladı
OYNAT 00:20
Ayşenur Arslan'dan haddi aşan sözler: Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımladı
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alarak, 'illegal ve suikastçı' bir örgüt olarak nitelendirdi.
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