İYİ Parti'li Aytun Çıray Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alan Ayşenur Arslan'a arka çıktı: Asla kötülemez

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, terör örgütü EOKA’nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alarak, 'illegal ve suikastçı bir örgüt' ifadelerini kullanmıştı.

Arslan açıklamasında, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" diye konuşmuştu.

Arslan hakkında AK Parti, MHP ve BBP suç duyurusunda bulunurken, RTÜK ise skandal sözler için inceleme başlatmıştı.

GÜNDEM Ayşenur Arslan'dan haddi aşan sözler: Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımladı

İYİ PARTİ'Lİ ÇIRAY'DAN ARSLAN'A DESTEK: TMT'Yİ ASLA KÖTÜLEMEZ

Söz konusu gelişmeler sıcaklığını korurken İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Arslan'a arka çıktı.

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Çıray, Arslan'ın hayat hikayesinin ortada olduğunu ve TMT'yi asla kötülemeyeceğini vurguladı.

Çıray'ın paylaşımı şöyle: