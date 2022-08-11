Gündem İYİ Partili Aytun Çıraydan Teröriste taziye yayımlayan ABDye tepki verilmedi yalanı
POLİTİKA

İYİ Partili Aytun Çıray'dan 'Teröriste taziye yayımlayan ABD'ye tepki verilmedi' yalanı

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda terörist Salwa Yusuk'un öldürülmesinin ardından ABD ordusunun baş sağlığı mesajı paylaşmasına hükümet tarafından bir tepki verilmediğini iddia etti. Çıray'ın iddiasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Akar'ın konuya ilişkin tepki açıklamaları gündem oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Aytun Çıraydan Teröriste taziye yayımlayan ABDye tepki verilmedi yalanı
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ciyan Tolheldan Afrin kod adlı terörist Salwa Yusuk'un öldürülmesinin ardından ABD ordusunun baş sağlığı mesajı paylaşmasına bir tepki verilmediğini öne sürdü.

Çıray paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Günün sorusu:

22 Temmuz'da, YPG/PKK'nın elebaşlarından Ciyan Tolheldan Afrin kod adlı Salwa Yusuk öldürüldü.

CENTCOM/Amerikan ordusu Twitter hesabından terörist elebaşı için "başsağlığı mesajı" paylaştı.

AKP yönetimi buna aynı "çuval" olayında olduğu gibi tepki vermedi.

Neden?"

ERDOĞAN: ABD KENDİ KAZDIĞI ÇUKURA DÜŞECEK

Çıray'ın iddiasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuya ilişkin yaptığı tepki açıklamaları gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Taziye yayınladıkları terörist kim diye bakarsanız bu da tabii çok enteresan. Amerika'nın terör örgütüyle iş tutması kendi kazdığı çukura düşmesi sonucunu doğuracaktır. Her düzeyde ve sürekli girişimlerimize rağmen Amerika'nın PKK/YPG ile iş birliği devam ediyor." sözleriyle ABD'ye tepki göstermişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "Gerçekten bu taziye mesajı bir akıl tutulması. İzahı yok bunun" diyerek ABD'ye yanıt vermişti.

İYİ Partili Aytun Çıray'dan 'Teröriste taziye yayımlayan ABD'ye tepki verilmedi' yalanı
OYNAT 01:03
İYİ Partili Aytun Çıray'dan 'Teröriste taziye yayımlayan ABD'ye tepki verilmedi' yalanı
İYİ Partili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda terörist Salwa Yusuk'un öldürülmesinin ardından ABD ordusunun baş sağlığı mesajı paylaşmasına hükümet tarafından bir tepki verilmediğini iddia etti. Çıray'ın iddiasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Akar'ın konuya ilişkin tepki açıklamaları gündem oldu.


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