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POLİTİKA

İYİ Partili Bahadır Erdem: Sabotaj meselesi önemli değil devlet yangınları söndürseydi

Türkiye yaklaşık iki haftadır, yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ekipler sahada canla başla yangınları kontrol altına almaya çalışırken, muhalefet partileri ise siyasi çıkar peşinde her fırsatta iktidarı hedef alıyor. Katıldığı canlı yayında, orman yangınlarını PKK'nın üstlenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, "Sabotaj mabotaj meseleleri önemli değil. Devlet söndürseydi, becerselerdi." diyerek hükümeti eleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İYİ Partili Bahadır Erdem: Sabotaj meselesi önemli değil devlet yangınları söndürseydi
İYİ Partili Bahadır Erdem

Son iki haftada başta Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muğla, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis’te yangınlar çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 270 yangından 267'sinin kontrol altına alındığını açıkladı.

Peş peşe başlayan ve aynı zaman dilimine yayılan bu yangınlar sonrası sabotaj ihtimali kuvvet kazandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği başarılı operasyonlarla yurt içinde ve yurt dışında eylem yapamaz noktaya gelen terör örgütü PKK mensupları, son çare olarak Türkiye'nin ormanlarını hedef alıyor.

PKK elebaşı Murat Karayılan'ın geçtiğimiz yıllarda verdiği "Ormanları yakın" talimatıyla kendilerine ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ adını veren örgüt militanları, yurt içindeki birçok ormanlık alanı ateşe vermişti.

Örgüt militanları geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla, yurdun dört bir yanındaki yangınları kendilerinin çıkardığını itiraf etmişti.

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Orman yangınlarını PKK'ya bağlı 'Ateşin Çocukları' üstlendi

"Sabotaj meselesi önemli değil devlet söndürseydi"

Haber Global TV canlı yayınında terör örgütünün son yıllardaki eylemlerine değinen İYİ Parti Genel Başkanı Bahadır Erdem, hükümeti hedef alarak sabotaj meselesinin "çok da önemli" olmadığını ifade etti.

İYİ Partili Bahadır Erdem: Sabotaj meselesi önemli değil devlet yangınları söndürseydi
OYNAT 00:29
İYİ Partili Bahadır Erdem: Sabotaj meselesi önemli değil devlet yangınları söndürseydi
Katıldığı canlı yayında, orman yangınlarını PKK'nın üstlenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, 'Sabotaj mabotaj meseleleri önemli değil. Devlet söndürseydi, becerselerdi.' diyerek hükümeti eleştirdi.

Erdem, "Şunu da söyleyeyim. Sabotaj mabotaj meseleleri önemli değil. "Ne kadar mağdur bu AK Parti iktidarı. Bak gördün mü? Yine her yerde yangınlar çıkardılar. Kötü duruma düşürmek için." diyorlar. Velev ki öyle, söndürseydi. Becerseydi hükümet. Ormanları yaktırtmasaydı hükümet." ifadelerini kullandı.

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