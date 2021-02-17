İYİ Parti'li Belediye Meclis Üyesinden AK Parti'li Başkan'a tehdit: Mama ile beslenecek hale getireceğim

Emekli Tuğgeneral Erenel: Türkiye ABD'nin canını yakacak hamleler yapmalı

Emekli Tuğgeneral Doc. Dr. Fahri Erenel TVNET'te Akıl Odası programına konuk oldu. Terörle mücadeleyle ilgili önemli açıklamalar yapan Erenel, ABD'nin terör unsurlarına verdiği desteğe dikkat çekti. Batı siyasetine farklı bir pencereden bakılması gerektiğini dile getiren Erenel, 'Düşman hazırlıklarını bozucu taarruz vardır bizde. Zayıf olan üstün olanın harekat üstünlüğünü elden çıkarabilmek ve dikkatini başka yöne çekebilmek için belli bir yerden bir taktik akın gibi bir tank birlikleriyle yapılır: Gider darbe yapar ve geri çekilir' ifadelerini kullandı. 'Bizde bu doğrultuda ABD'nin ve onun müttefiklerinin canını acıtacak bir şeyler yapmamız lazım' diyen Erenel,'Müttefikten kastım, PKK ve YPG'nin. Madem Yunanistan' ı silahlandırıyor. Türkiye'yi bölmek, parçalamak niyeti artık yüzde 100 anlaşılmışsa Midilli, Sakız ve Sisam kontrol altına alınmalı. Ve gerekiyorsa Musul, Kerkük'e kadar gidilmeli. Artık PKK'yla mücadele gibi kavramlarla uğraşacak zaman dilimi geçti. Kıbrıs bağımsız devlet haline getirilmelidir' diye konuştu.