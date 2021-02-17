Gündem İYİ Partili Belediye Meclis Üyesinden AK Partili Başkana tehdit Mama ile beslenecek hale getireceğim
POLİTİKA

İYİ Parti'li Belediye Meclis Üyesinden AK Parti'li Başkan'a tehdit: Mama ile beslenecek hale getireceğim

Kahramanmaraş'a bağlı Elbistan ilçesinin Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Gürbüz, Belediye Meclisi Üyesi İYİ Parti'li Taylan Özgür Çetin'in kendisi ve çalışma arkadaşlarını tehdit ettiği mesajları kamuoyuyla paylaştı. Gürbüz, Çetin hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Elbistan Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Gürbüz.
Elbistan Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Gürbüz.

Başkan Mehmet Gürbüz'ün avukatı, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikâyet dilekçesinde kamu görevinin yerine getirilmesinde üyeler arası iletişimin sağlanması amacıyla Elbistan Belediye Meclisi üyelerinin yer aldığı WhatsApp grubu bulunduğunu, grupta yer alanlardan Belediye Meclis Üyesi Taylan Özgür Çetin'in alenen tehdit içeren mesajlar yazdığını öne sürdü.

"Mamayla beslenecek hale getireceğim"

Mesajların ekran fotoğrafının da yer aldığı şikâyet dilekçesinde şöyle denildi:

  • "Bu mesajların içerikleri; 'Sayın başkan seni uyardım buradan son kez uyarıyorum. Benim dosyalarımı neden encümene almıyorsunuz. Benim ayarlarımla daha fazla oynamayın. Ne kadar i.. varsa sal üzerime. İmar işlerine oturttuğun müdürü pazartesi günü mama ile beslenecek hale getirecem. Ankara'dayım benim ekmeğimle, namusumla, şerefimle oynayanın hayatıyla oynarım.' Şüpheli Taylan Özgür Çetin'in mesajlarından tehdit suçunun işlenmiş olduğu açıkça bellidir. Şüphelinin bu söz konusu mesajlarının içeriğinde kullandığı cümleler suç teşkil etmekte ve görevi başında bulunan kamu görevlisi Müvekkil Belediye Başkanının ve yine kamu görevini yerine getirmekte olan İmar İşleri Müdürünün hayatına, vücut dokunulmazlığına yönelik tehditte bulunulduğunu göstermektedir."
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