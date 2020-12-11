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POLİTİKA

İYİ Partili Çıray CHP'li Yarkadaş'ın Halk TV'den kovulmasını ti'ye aldı: Basın özgürlüğünü biz getireceğiz

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CHP’deki tacizleri ifşa eden eski CHP vekili Barış Yarkadaş'ın Halk TV’den kovulmasını ti'ye aldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözünü hatırlatan Çıray, sosyal medya hesabından "Basın özgürlüğünü biz getireceğiz" mesajını paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aytun Çıray
Aytun Çıray

Eski CHP vekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul teşkilatında patlak veren taciz vakalarını sosyal medyada ve televizyon ekranlarında dile getirmesi ve CHP yönetimini eleştirmesinin ardından daimi konuğu olduğu Halk TV'den kovulmuştu. Katıldığı program da yayından kaldırılmıştı.

Bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Yarkadaş'ın kovulmasını ti'ye aldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Basın özgürlüğünü biz getireceğiz" sözlerini ima edip, gülen emojiler kullanarak benzer şekilde "Basın özgürlüğünü biz getireceğiz" mesajını paylaştı.

CHP’deki tacizleri ifşa eden Barış Yarkadaş Halk TV’den kovuldu
GÜNDEM
CHP’deki tacizleri ifşa eden Barış Yarkadaş Halk TV’den kovuldu
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