İYİ Partili Çıray eleştirdiği hususlara PKK'ya yönelik operasyonları da ekledi
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, dolar kuruna ilişkin mesajında neden sonuç ilişkisi kurmaya çalışarak rahatsız olduğu hususları paylaştı. Çıray, bu maddeler arasında Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik Suriye ve Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonlara da yer verdi.
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından dolar kuruna ilişkin paylaşımda bulundu.
Türkiye’nin dış politikada attığı bağımsız adımları sıralayan Çıray, bunların olumsuz sonuçlar doğurduğunu savundu.
Çıray’ın sıraladığı maddeler arasında Türkiye’nin sınırının hemen karşısında yer alan bölgelerdeki terör örgütü PKK ve DEAŞ mensuplarına yönelik, uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanarak gerçekleştirdiği operasyonları da kattı.
Çıray mesajında şu ifadeleri kullandı: “S400. Libya'ya götürülen cihatçılar. Suriye ve Kuzey Irak operasyonları.TCMB Başkanının görevden alınması. Biden'a Putin'e sözlerinden dolayı bir nevi kınama. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun durumu. İstanbul Sözleşmesi.