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Gündem İYİ Partili Güllük Ayda bebeği çıkaranlar tekbir atarak neyin kafasını yaşıyor
POLİTİKA

İYİ Partili Güllük: Ayda bebeği çıkaranlar tekbir atarak neyin kafasını yaşıyor

İYİ Parti Stratejik İletişim Merkezi’nde çalışan Muhammet Güllük, Ayda bebeğin enkazdan 91 saat sonra kurtarıldığı anlarda getirilen tekbirlere, “Ayda Bebeğin başında savaşa gidermiş gibi tekbir getiren bu tipler kim? Bu neyin kafası? İlla dini tabir kullanacaksan ‘Bismillah’ diyeceksin” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
4 yaşındaki Ayda Gezgin, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarıldı.
4 yaşındaki Ayda Gezgin, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarıldı.

İzmir'de yaşanan depremin ardından 91. saatte bir mucize gerçekleşti. Enkaz altından 4 yaşındaki Ayda Gezgin canlı olarak çıkarıldı. Minik Ayda’nın kurtarıldığı anlarda olay yerindekilerin tekbir getirdiği duyuldu. Bu durum İYİ Parti Stratejik İletişim Merkezi’nde görevli Muhammet Güllük’ü rahatsız etti.

Tüylerin diken diken olduğu o an: Ayda bebek 91 saat sonra tekbirlerle bulunduğu alandan böyle çıkarıldı
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Tüylerin diken diken olduğu o an: Ayda bebek 91 saat sonra tekbirlerle bulunduğu alandan böyle çıkarıldı
İzmir depreminin 91'inci saatinde büyük bir mucize yaşandı. Ekipler 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i enkaz altından sağ olarak çıkarttılar. İşte o ana ait görüntüler.


"İlla dini tabir kullanacaksan Bismillah diyeceksin"

Güllük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çıkarılan Ayda Bebeğin başında savaşa gidermiş gibi tekbir getiren bu tipler kim? Bu neyin kafası? İlla dini tabir kullanacaksan ‘Allahüekber’ değil ‘Bismillah’ diyeceksin” dedi. Vatandaşlar, Güllük’ün sözlerine “Beş gün sonra enkazdan canlı çıkartılan bebeği bırakmış, tekbirle uğraşıyor” diyerek tepki gösterdi.

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