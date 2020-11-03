İYİ Partili Güllük: Ayda bebeği çıkaranlar tekbir atarak neyin kafasını yaşıyor

İzmir'de yaşanan depremin ardından 91. saatte bir mucize gerçekleşti. Enkaz altından 4 yaşındaki Ayda Gezgin canlı olarak çıkarıldı. Minik Ayda’nın kurtarıldığı anlarda olay yerindekilerin tekbir getirdiği duyuldu. Bu durum İYİ Parti Stratejik İletişim Merkezi’nde görevli Muhammet Güllük’ü rahatsız etti.
"İlla dini tabir kullanacaksan Bismillah diyeceksin"
Güllük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çıkarılan Ayda Bebeğin başında savaşa gidermiş gibi tekbir getiren bu tipler kim? Bu neyin kafası? İlla dini tabir kullanacaksan ‘Allahüekber’ değil ‘Bismillah’ diyeceksin” dedi. Vatandaşlar, Güllük’ün sözlerine “Beş gün sonra enkazdan canlı çıkartılan bebeği bırakmış, tekbirle uğraşıyor” diyerek tepki gösterdi.