Gündem İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu Davutoğlunu yalanladı Bizim gündemimize bunlar gelmedi
POLİTİKA

İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu Davutoğlu’nu yalanladı: Bizim gündemimize bunlar gelmedi

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu katıldığı programda altılı masanın ortağı Davutoğlu’nun açıklamalarını yalanladı. Davutoğlu’nun, “Genel Başkanlar cumhurbaşkanı gibi imza yetkilerine sahip olacak” açıklaması hakkında İYİ Partili Tatlıoğlu, “Biz bilmiyoruz. Bizim gündemimize bunlar gelmedi” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu Davutoğlu’nu yalanladı: Bizim gündemimize bunlar gelmedi
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, "Genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar." ifadelerini İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu yalanladı. Karar TV'de Yıldıray Oğur ile Elif Çakır'ın konuğu olan Tatlıoğlu, "Biz parti olarak bunu bilmiyoruz" dedi.

'BİZ BİLMİYORUZ'

Davutoğlu'nun açıklamasının sorulması üzerine İYİ Partili Tatlıoğlu, "Masa liderlerinin basına yansıyan konuşmaları kendi dillerinden medyaya dökülmesi ne şekilde? Biz bunu bilmiyoruz. Bizim gündemimize bunlar gelmedi. Yani böyle bir sistem var mı? Yok mu? Çalışıyor mu? Yoksa o Sayın Genel Başkan'ın yorumlarını bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. Biz parti olarak da bunu bilmiyoruz. Yani bir cumhurbaşkanının kararlarını, biz sadece şunu biliyoruz. Türkiye'de bir ortak cumhurbaşkanı seçilmeli. Çünkü bu altılı masanın kuruluş şeyi budur. Millet İttifakı, Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasındaki bir ittifaktır." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu’nu yalanladı
OYNAT 00:41
Davutoğlu’nu yalanladı
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu katıldığı programda altılı masanın ortağı Davutoğlu'nun açıklamalarını yalanladı. Davutoğlu'nun, “Genel Başkanlar cumhurbaşkanı gibi imza yetkilerine sahip olacak” açıklaması hakkında İYİ Partili Tatlıoğlu, “Biz bilmiyoruz. Bizim gündemimize bunlar gelmedi” ifadelerini kullandı.

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