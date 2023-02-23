İYİ Parti'li Koray Aydın pişkinlikte sınır tanımadı: Sunucu gerçeği söylemesine rağmen yalanda ısrar etti

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, katıldığı canlı yayında TOKİ'nin sosyal konut projelerini karalama çabasına girişti. Düşük ve orta gelirli vatandaşlara yönelik projelerin farklı olduğunu bilmeyen Aydın, hükümetin önce 250 bin konut yapacağını sonrasında bunun 100 bine indirildiğini öne sürdü. Sunucunun 100 bin konut projesinin orta gelirliler için ayrı bir proje olduğunu hatırlatmasına rağmen yalanını sürdüren Aydın, "Fiyatlar arttıkça, ödeme şartları kalmayan insanlar çekilmeye başladı." ifadelerini kullandı. Sunucu bu kez de 8 milyon kişinin başvuru yaptığını söyleyince Aydın, "Öyle dediler de bakalım görürüz" diyerek gülümsemekle yetindi.