Gündem İyi Partili Koray Aydın Trabzona maç izlemeye özel jetle gitti
POLİTİKA

İyi Partili Koray Aydın Trabzon'a maç izlemeye özel jetle gitti

"Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğimde hepsini satacağım" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, geçtiğimiz aylarda Trabzon, Bodrum, Hatay ve Malatya'ya gerçekleştirdiği ziyaretlerde özel jet kullanmasıyla gündeme gelmişti. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın’ın da Genel Başkan Meral Akşener gibi özel jetle yolculuk yaptığı ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İyi Partili Koray Aydın Trabzona maç izlemeye özel jetle gitti
Aydın'ın danışmanı çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2018 yılında yaptığı bir konuşmada, özel uçak kullanmadığını, tarifeli uçak veya karayolu ile gezdiğini söylemiş, "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğimde hepsini satacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Kendi il gezilerinde özel jet kullanan Akşener'den sonra, partisindeki vekillerin de özel jet kullandığı ortaya çıktı.

Son olarak İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın da özel jetle yolculuk yaptığı öğrenildi.

ÖZEL JETLE DERBİ İZLEMEYE GİTTİLER

Koray Aydın ve danışmanı, geçtiğimiz hafta Trabzonspor-Fenerbahçe maçına özel jetle gitti.

Aydın'ın danışmanı çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

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Meral Akşener'in Trabzon Bodrum ve Hatay'a da özel jetle uçtuğu ortaya çıktı

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Özel jetle seyahat eden Akşener'in "Biz özel uçakla gezmiyoruz sözüm söz hepsini satacağım" ifadeleri gündemde
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir takım temaslarda bulunmak üzere gittiği Malatya seyahatinde özel jet kullandı. Akşener'in daha önceki 'Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın.' ifadeleri yeniden gündeme geldi.


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